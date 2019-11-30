抗議消費主義！這個國家抵制黑色星期五

2019-11-30 01:25 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奇賢 ／綜合外電



全法國的運動人士29日「黑色星期五」這天，抗議電商龍頭亞馬遜，並試圖封住巴黎一間購物中心的門口，以抨擊美國黑色星期五熱潮蔓延到歐洲的消費主義。

在亞馬遜把美國於感恩節隔天的「黑色星期五」折扣優惠帶到法國後，法國許多企業也都在這天提供優惠折扣搶市。然而，這也帶來了一些不滿，包括對環境影響的憂慮。

好幾十名示威者在29日黎明時，聚集在亞馬遜的巴黎總部前門靜坐抗議，並且舉著「向亞馬遜和其世界說不」的標誌。

鼓吹民主與全球化的倡議團體Attac發表在社群媒體的貼文指稱，里昂附近的亞馬遜物流中心外也有人靜坐抗議，貼文的影片顯示戴著頭盔的鎮暴警察逮捕、甚至拖走示威者。

法國亞馬遜則表示，尊重每個人表達意見的權利，但這不代表可以把這種權利擴張為在人們的工作場所組織暴力抗爭。

此外，約40名年輕抗爭民眾也在29日上午，藉由手搭著手嘗試堵住巴黎拉德芳斯商業區一間大型購物中心的門口，但人們還是能穿過去。在購物中心內，也有抗爭群眾聚集在商店外高喊：「工作、消費、閉嘴，這就是傳遞給我們年輕人的訊息。」

法國網路零售協會Fevad總裁François Momboisse譴責示威者，他說：「黑色星期五是全年銷售額最高的其中一天，讓我們能拉長耶誕購物的時間，才不會全部擠在12月10日和24日之間（購物）。這一天未必會促成更多消費。」