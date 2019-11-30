美黑色星期五帶來人潮 但餐飲業表現不如預期

2019-11-30 00:58 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



黑色星期五仍是美國全年最繁忙的購物日，但餐飲業者並不見得因而受益。

市調機構NPD集團分析全美15萬名消費者的收據，發現去年傳統的年底購物旺季，並非餐廳來客數最多的日子。事實上，去年黑色星期五餐廳業績僅排第14名，業績最佳的日子則是感恩節的前一個周末。

NPD集團副總及食品產業顧問波塔拉丁（David Portalatin）說：「大家都以為，由於黑色星期五是大型實體店家購物日，就會使餐廳人流大增」，「我確定在購物中心內，或是離大型零售據點非常近的餐廳，黑色星期五的業績會很好，但就整體餐飲業而言，這天並非大日子」。

NPD集團發現，12月的外食人口增加，這些人用餐前的活動是購物，或是處理雜務，但他們一般周末可能也會外食。NPD集團指出，與一般的周四或周五相比，感恩節及黑色星期五當天餐廳的銷售反而比較不好。

對於餐廳而言，假期中來客數最差的日子，是耶誕節及感恩節。波塔拉丁說，多數人感恩節都在自己家或到別人家裡吃晚飯。至於感恩節過後，那就是消化剩菜的日子了。