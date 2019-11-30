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黑色星期五 美電商銷售報捷

2019-11-30 02:08經濟日報 編譯余曉惠／綜合外電

調查顯示，許多美國消費者想要搶購「黑色星期五」優惠商品，又不想跑一趟門市人擠人，今年用手機上網「血拚」的金額較往年增加，亞馬遜等電商業者成為最大受惠者，實體門市期盼佳節能帶來人潮的希望落空。

感恩節隔天的黑色星期五，象徵著美國年底購物季的開端，奧多比分析公司（Adobe Analytics）的初步資料顯示，今年美國人上網購物的金額增加，包含感恩節在內，11月四周以來的電商消費額累積達到575億美元，較去年同期成長約16%。

奧多比表示，感恩節28日當天的網購消費額為44億美元，其中46.4%是用手機消費；相較下，去年用手機購物的比率為33.5%。熱賣品項包括迪士尼動畫「冰雪奇緣2」和「驚喜寶貝蛋」（LOL Surprise）的娃娃、氣炸鍋、蘋果無線耳機AirPods、亞馬遜串流裝置Fire TV和Google同類產品Chromecast等。

奧多比預估，黑五當天的電商銷售將年增20.5%至75億美元，接下來登場的「網購星期一」預估可達到94億美元，增加19.1%。

亞馬遜儼然拉大領先對手的幅度。Edison趨勢公司的數據顯示，在感恩節來臨之前一周，亞馬遜的市占率為61%，高於去年的57%。亞馬遜同期的數位銷售也躍增37%，但正在電商領域積極追趕的沃爾瑪，同期的數位銷售也大增53%。

在感恩節假期來臨前，不少網購平台就已祭出各種優惠折扣，降低了消費者親自走一趟門市的誘因。實體門市盛況不再，這股冷風甚至波及業者網站，柯爾百貨（Kohls）、JC Penny同期的數位銷售分別下滑6%和30%，實體和電商之間的差距繼續拉大。

RetailNext的統計也顯示，親臨實體門市的消費者人數並未隨著感恩節假期逼近而增加，反而比去年同期下滑5.5%。

感恩節電商網購

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