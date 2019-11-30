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歐元區景氣回溫訊號 亮了

2019-11-30 02:09經濟日報 編譯任中原／綜合外電

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歐元區11月通膨加速攀升，10月失業率進一步下降，顯示景氣出現進一步改善的訊號。不過，由於通膨率距離歐洲央行（ECB）的目標還很遠，預料新任ECB總裁拉加德暫時不會改變現行的超寬鬆政策。

歐盟統計局29日公布，11月整體通膨率年升1%，高於10月的0.7%（三年來最低點），也高於市場預估的0.9%。更重要的是，本月核心通膨率加速上升到1.3%，達到七個月來高點。不過整體通膨率仍比ECB的「低於但接近2%」目標相差甚遠。

10月歐元區失業率降到7.5%，是2008年7月來最低。不過各會員國間的差異仍大，德國僅3.1%，但希臘及西班牙仍分別高達16.7%及14.2%。

經濟學家指出，最新通膨數據或許能讓ECB官員暫時鬆一口氣，但仍難寬心，因為通膨回升主要是受能源價格上漲與統計效應帶動，基本通膨動能依然太過疲弱。ECB雖一直採取超寬鬆貨幣政策，卻使終難以拉高通膨。ECB已把銀行超額準備金存款利率從負0.4%再降到負0.5%，11月起也實施新一輪的量化寬鬆（QE）政策；但新措施也遭到德國及荷蘭等國的強力批評。

ECB將於12月12日召開政策會議，屆時拉加德將宣布開始檢討貨幣政策的後果。彭博資訊報導，一些決策官員預期，ECB明年可能把中期通膨目標固定在2%，比現行的「低於、且接近2%」稍高；這項調整的好處是，當通膨率超過1.5%時，ECB仍不需要開始緊縮貨幣政策，且理論上此舉將能拉高通膨預期。

不過，ECB對此仍缺乏共識。德國央行總裁懷德曼認為沒必要改變，荷蘭央行總裁柯洛特則主張應設定通膨目標區間。ECB首席經濟學者藍尼倡議「對稱性」目標，認為ECB對於通膨偏高及偏低應同樣重視。

通膨ECB德國

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