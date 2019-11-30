六年低點 印度Q3經濟成長4.5%

2019-11-30 02:10 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



路透 分享 facebook 印度上季經濟成長率降至4.5%，為六年多以來最小增幅，更低於具有象徵意涵的5%關卡，提高了印度央行下周將降息1碼的可能性，也凸顯出已採取諸多措施刺激經濟的總理莫迪，仍面臨艱鉅挑戰。

彭博資訊報導，印度7-9月當季國內生產毛額（GDP）較一年前成長4.5%，雖符合彭博訪調經濟學家的預期，但低於4-6月當季的5%。

莫迪政府正積極吸引外資投資的製造業，上季產值萎縮1%，農業產值成長2.1%。

印度經濟成長率今年來一路下滑，原因是消費者抑制開支、企業減少投資、出口需求銳減。為了刺激經濟，印度央行今年來已累計降息135個基點，基準利率降至2009年來最低的5.15%，莫迪政府已採取諸多刺激政策，包括調降企業稅率、成立特殊不動產基金、合併銀行業者等，試圖扭轉經濟頹勢。

分享 facebook 不過，最新數據卻顯示財政刺激措施的成效，沒有原先料想地那麼強。

星展集團控股首席經濟學家貝格表示，印度的內需動能長期疲弱，信用緊縮拖累國內經濟，生產與銷售面臨壓力，且政府逐漸耗盡公共支出的空間，原因是徵稅成效低落。

在政府財政操作空間愈來愈小之際，經濟學家預期，印度央行12月5日（下周四）召開利率決策會議時，可能會再降息1碼，為連續第六次降息。

彭博經濟學家預期，印度本季GDP會加速成長，理由是去年基期較低，且明年初成長動能有望明顯增強。在超額流動性的情況下，央行降息的傳遞效果應能逐漸顯現，加上政府調降企業稅率，應該都有助於提振消費者與企業的信心。

不過，經濟學家仍下修印度全年經濟成長的預測，從5.7%調降至5.6%，原因是農村經濟的復甦力道比預期弱，且央行今年降息傳輸效果的遞延效應。