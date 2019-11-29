股神巴菲特投資傳吃癟 想買這家公司卻被別人搶標

2019-11-29 22:08 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



最新申報資料顯示，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司現金不斷膨脹，已增至1,280億美元，但巴菲特想運用這筆現金收購其他公司時，卻遭其他對手「搶標」。

CNBC獨家報導，Tech Data公司在27日一份鮮少人注意到的聲明稿中表示，已同意以每股145美元價碼，麥給私募基金阿波羅全球管理（Apollo Global Management），使Tech Data不計入債務的估值達到約51.4億美元。

阿波羅原先開價以每股130美元收購Tech Data，但在一家匿名競爭者開出了更高的價碼後，促使阿波羅再提高出價，成功買到Tech Data。

CNBC指出，這家「匿名的競爭者」，就是波克夏。消息人士透露，巴菲特一周前說，他開價以每股140美元收購Tech Data，若不含債務，總價略高於50億美元。不過，阿波羅的最新出價又超過了巴菲特的價碼，但巴菲特不打算再提高出價，因此Tech Data接受了阿波羅的出價。

Tech Data是一家全球科技產品和服務的經銷商，提供科技大廠生產的科技軟體和硬體給小企業，去年營收為370億美元。Tech Data約16%的銷售來自蘋果產品，思科（Cisco）和慧與（HPE）產品則各占約11%。