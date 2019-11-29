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香港區選後的下一步：「正當性」的守護與挑戰

研究：做這個表情有助你做事效率提高20%

2019-11-29 22:03經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

最新研究顯示，多數人聚精會神在處理一項任務、在健身房舉重或收發信件時，可能會下意識地眉頭深鎖、瞇起眼睛或嘴角向下彎。但許多人可能不知道，這些不自覺的舉動卻可能提升辦事效率。

例如，奧林匹克賽事金牌得主暨游泳健將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps），在2016年的里約奧運中迅速竄紅，正是因媒體拍到他在賽前暖身時緊皺眉頭的表情。菲爾普斯接受CNBC訪問時表示，他當時正沉浸在自己的世界中。

根據美國田納西大學的最新研究，刻意擺出「嚴肅、認真的表情」（game face）對你大有好處，且在處理與認知能力有關的的活動時，能提高20%的做事效率。

研究團隊想知道，參與實驗者在執行兩項充滿挑戰的活動時，若擺出嚴肅認真的表情，是否對他們有所幫助。第一項任務是受訪者將手放進一桶冰水中，看能維持多久，第二項則是要求受試者在限時五分鐘內，拼完一幅構圖複雜的100片黑白雙色拼圖。

這項研究將受試者分為實驗組及對照組，研究人員向實驗組展示職業運動員嚴肅、認真的表情照片，並要求他們進行活動時模仿運動員的表情，但未要求對照組做任何特殊表情。

研究結果顯示，在第一項任務中，擺出嚴肅認真的表情對兩組人都沒有幫助；但在第二項任務中，做這個表情對實驗組大有幫助，該組完成的拼圖數量平均比對照組多出4.13片，且能更快從迅速拚完拼圖的壓力中恢復過來。

其他研究也顯示，人類的臉部表情對所有的事物都有影響，包括自身情緒和運動能力。例如，2010年有一項調查顯示，受訪者運動時容易皺眉頭，而做這個表情有助他們運動時感到更輕鬆。

今年有另一項整合了138項研究的分析顯示，把笑容掛在臉上能使你更快樂，僵著臉則確實會使你更生氣。

雖然利用其他肢體語言能讓人覺得自己更強大，例如雙手叉腰這類裝作強勢的姿勢，但研究發現其實這無助於提升做事效率或改善其他行為。

主導這項研究的李奇信（Matthew Richesin）表示，若擺出嚴肅、認真的表情可能有助提升做事效率，這個概念或許也能在運動比賽場地以外的地方。

「飛魚」菲爾普斯參加2016年里約奧運比賽的檔案照。 美聯社
「飛魚」菲爾普斯參加2016年里約奧運比賽的檔案照。 美聯社
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