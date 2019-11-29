逾40億美元 美感恩節網路銷售額有望破紀錄

2019-11-29 21:31 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奇賢 ／綜合外電



今年感恩節當日美國線上銷售總額預估可望超過40億美元，創下歷來新高紀錄。

根據分析網站Adobe Analytics的數據，截至美國東岸時間28日下午5時，全美網購消費總額已達到21億美元，比去年同期增加20.2%。由此推估，感恩節當日一整天的銷售總額，可望達44億美元。

跟去年一樣，多數民眾都是利用行動裝置上網購物。到美東28日下午5時為止，46.4%的銷售是來自手機，高於去年同期的33.5%。使用手機瀏覽購物網站的消費者也增加，比率達63.4%。

Adobe Analytics並預測，感恩節全天整體銷售額有望攀抵57億美元，比去年同期增加16.4%，預期每五人之中會有一人用手機購物，但每四人之中有一人會光顧實體店面。

根據Adobe Analytics本周稍早的數據，從11月1日到26日、也就是感恩節前這段時間，全美民眾為年終假期採購的總金額達501億美元。之前各界還相當擔心，對經濟衰退的恐懼可能衝擊年底的購物季。

Adobe Analytics預估，今年「黑色星期五」當天的銷售額將達75億美元，比去年同期成長20.5%，而「網路星期一」的銷售額則為94億美元，比去年同期增加19.1%，至於整個購物季銷售總額預估上看1,437億美元。黑色星期五是感恩節之後的星期五，網路星期一則是感恩節假期後第一個星期一。