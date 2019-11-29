老闆看一下！日本大阪府為阻止公務員加班 「18點半強制關機」

2019-11-29 16:38 聯合新聞網 綜合報導



為減少政府職員加班，日本大阪府知事27日宣布，所有辦公電腦在18點30分強制關機。圖／美聯社 分享 facebook

日本的職場環境高壓，加班是家常便飯，隨著過勞事件頻傳，日本社會逐漸意識到這個議題。日本大阪政府近日宣布，為減少職員的加班時間，2020年將實施新制，每位職員的電腦在「每晚18點30分強制自動關機」。

根據《產經新聞》報導，大阪府知事吉村洋文27日宣布，為減少職員長期勞動的狀況，大阪府將斥資約5000萬日圓（約新台幣1400萬元）的預算導入新系統，2020年起，辦公室內所有電腦將在晚間18點半強制關機。

據了解，除非政府職員先申請加班時數，否則都會在晚間18點20分收到系統的「請盡快完成工作並關機」的警告文字，10分鐘後，電腦螢幕會在18點半強制關閉。

報導指出，根據先前統計，每年大阪府的加班時數達100萬小時，加班津貼的總支出約30億日圓（約新台幣8億）。這項新措施將影響到大阪府警、學校職員及一般職員共7600人。

「減少浪費時間的會議與作業是主管的工作」吉村洋文在記者會表示，這項措施的目的，主要希望讓政府職員減少加班的時數以維持身體健康，期盼能透過明確規範上下班時間，以增進職員工作效率。

消息曝光後，迅速登上大陸微博熱搜，不少網友表示羨慕「如何能讓我老闆看到這條新聞？」、「這是作夢的事，日本已經實現了」，但也有網友直言「不在公司加班，回家加班？」、「沒做完的回家做完，公司電費太貴了」。