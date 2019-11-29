親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

國道首件吃麵自駕檢舉案 警已傳陳建州下周來作證

吐魯番文件: 新疆再教育營「機密外流」的突破新證據？

跨性別者怕機場安檢：老被搜身 因科技只懂性別二分法

2019-11-29 10:51聯合報 編譯季晶晶／即時報導

路透報導，貝爾（ Cadence Baer）今年感恩節放棄加入2700萬搭機飛回家探望親友的美國人行列，因為身為跨性別女子，她無法坦然面對在機場接受全身掃瞄時遭遇的尷尬場面，以及被安檢人員嘲笑的羞辱。

美國運輸安全管理局（TSA）官員依貝爾外觀辨認其為女性，但掃瞄儀卻發現她的鼠蹊部不符合女性體型，有夾帶物品的可能，發出警報。

自2017年開始跨性的貝爾說：「我在所有人面前被攔下來，兩名TSA安檢員一再觸碰我胯下。後來安檢員開始自己笑起來，按下藍色按鍵，機器才不響了，不再把我的私處當做潛在威脅。我走開時，那些TSA安檢員還在笑。」

美國警方、保全和移民服務加強使用科技，卻無法辨識跨性別人士，以及無法單純以男性或女性分類的人，升高性別歧視的疑慮。

根據美國全國跨性別平權中心（National Center for Transgender Equality）2015年調查，在機場，跨性別旅客經常因為體徵和行李，被掃瞄儀器標示須接受額外檢查。

該調查發現，調查的前一年裡，每10位跨性別旅客就有四人因性別認同問題遇到安檢問題，包括被輕拍搜身、被要求露出內衣褲、因身份證件上的性別被質問或留置。

外界開始呼籲立法改善。2018年尊嚴安檢法案要求TSA為跨性別人士設計新的安檢程序，包括評估研發性別中立設備的費用。

TSA說，他們上一會計年度接到的申訴僅有一小部分來自跨性性人士，10萬個案例裡只有28例。TAS表示，已與跨性別權益團體合作對官員實施訓練，旅客也可以提供醫生證明，在接受掃瞄前即告知安檢人員，並要求一名主管監督過程。

但全國跨性別平權中心政策主任托賓表示，TSA的申訴數據有誤導作用，因為許多跨性別旅客不願申訴機場安檢問題，而提出申訴的人則不滿意TSA的回覆。

TSA即將在全美各地推出臉部識別系統，更令跨性別團體擔心情況惡化，因為軟體經常仰賴傳統刻板的性別印象，例如留長髮的男子可能有一半的機會被誤認為女性。

跨性別人士在機場接受全身掃瞄時，經常遭遇尷尬場面或被安檢人員嘲笑，引發歧視疑慮。...
跨性別人士在機場接受全身掃瞄時，經常遭遇尷尬場面或被安檢人員嘲笑，引發歧視疑慮。圖為全身掃瞄儀。路透
分享

跨性別安檢

相關新聞

美購物季 零售商拚一天到貨

2019-11-28 23:55

不減反增！英10大超市可重複用塑膠袋銷量破15億個

2019-11-29 12:06

漏綁一個救命繩結！美攀岩頂尖高手墜300公尺身亡

2019-11-29 10:20

不聽話就開除！最幸福企業變調 Google把格調賣給了誰？

2019-11-29 10:00

專家：蘋果AirPods需求激增 假期購物季恐供應短缺

2019-11-29 00:34

新興國糧食價格 漲翻天

2019-11-28 23:56

叫車平台佣金 印度擬設限

2019-11-28 23:56

咖啡豆期貨 勁揚25%

2019-11-28 23:55

消費稅調漲、強颱侵襲 日本10月零售銷售銳減

2019-11-28 23:55

美國感恩節商機 被暴雪打亂

2019-11-28 23:54

全球貿易 恐弱至年底

2019-11-28 23:54

法總統談華為：從無打算將特定電信業者汙名化

2019-11-28 22:32

保險滲透率低 小摩：亞太保險業未來成長可期

2019-11-28 18:05

彭博：若明年經濟好轉 新台幣與韓元可望受惠最多

2019-11-28 17:16

遇緊急狀況 日本成田機場將強化外語引導

2019-11-28 17:11

殖利率倒掛現象結束，代表經濟不會再衰退？一個村莊商人案例看懂背後意涵

2019-11-28 16:07

亞洲高收益美元債里程碑 今年發行量突破1,000億美元

2019-11-28 13:52

全球車廠加速推進輕量化 電動車降重刻不容緩

2019-11-28 13:06

消費稅調高打趴日本上月零售業績 創四年半最大跌幅

2019-11-28 10:42

假期購物季前夕 美零售商吸收關稅壓力未轉嫁給消費者

2019-11-28 10:11

亞馬遜設計出更強第二代伺服器晶片 支持雲端事業發展

2019-11-28 09:53

Panasonic退出半導體 晶片製造事業將賣給新唐

2019-11-28 09:05

Fed褐皮書：美國經濟溫和成長 就業市場緊俏

2019-11-28 08:37

越南FinTech新創 強力吸金

2019-11-28 00:09

瑞信財管攻「低級別」富人

2019-11-28 00:09

歐盟出招 鼓勵綠色融資

2019-11-28 00:09

惠普報喜 戴爾降財測

2019-11-28 00:08

貿易戰衝擊感恩節經濟

2019-11-28 00:08

美上季GDP增長上修至2.1%

2019-11-28 00:06

禮多人不怪？專家：三思而後謝

2019-11-27 14:07

FCC壓倒性通過 對華為、中興設備設限

2019-11-23 23:41

伊爾艾朗專欄／五項投資鐵律靠不住了

2019-11-17 23:46

壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁

2019-11-12 14:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

美食日劇一集吃50間店 製作人暴肥20公斤：來台灣出差超辛苦

2019-11-28 20:42

你看懂日本符號嗎？ 老外霧煞煞：有些看起來色色的

2019-11-28 16:20

女全裸做「肛門日光浴」稱獲正能量 專家：需適量否則罹癌

2019-11-28 15:14

凱特梅根妯娌雙姝怨 毀了王室耶誕假期

2019-11-28 21:51

不聽話就開除！最幸福企業變調 Google把格調賣給了誰？

2019-11-29 10:00

抖音道歉了！批新疆集中營爆紅少女取回帳號

2019-11-28 13:54

影／德州化工廠二度爆炸 6萬人收疏散命令

2019-11-28 16:08

殖利率倒掛現象結束，代表經濟不會再衰退？一個村莊商人案例看懂背後意涵

2019-11-28 16:07

原來男生都這樣上課的？韓國男校爆笑實況曝光

2019-11-28 18:17

京都動畫縱火犯九成皮膚燒傷 奇蹟救活成醫學首例

2019-11-28 16:23

奇蹟！女兒病床邊喊肚餓 昏迷一個月母親突睜眼餵奶

2019-11-29 10:31

日本街頭槍擊！神戶山口組幹部身中多槍身亡

2019-11-28 17:02

不只艙門爆開 傳波音777X壓力測試時機身破裂

2019-11-28 17:28

送餐途中驚見女子溺水 外送哥捨身救人網友大喊敬佩

2019-11-29 10:35

倫敦夫婦徵「狗狗照顧人」年薪百萬住豪宅 網友看法兩極

2019-11-28 18:13

新聞眼／美打香港牌 北京壓力大 貿談將受衝擊？

2019-11-28 23:52

逼駕駛減速 泰國志工打造漂浮斑馬線

2019-11-28 23:55

北韓再射飛彈 川金二會後第13次

2019-11-28 16:19

WSJ：中美可望明年1月達沃斯簽首階段貿易協議

2019-11-28 13:36

上任後首次！川普突訪阿富汗 與美駐軍共度感恩節

2019-11-29 06:26

彭博：若明年經濟好轉 新台幣與韓元可望受惠最多

2019-11-28 17:16

她靠「愛貓舔臉」3個月治好痘痘 男子仿效竟送命！

2019-11-28 15:52

美國SAT納入高中出身？ 最大贏家是「磁鐵學校」

2019-11-28 18:17

批亂漲軍費 華府智庫：美軍不是韓國的傭兵

2019-11-29 00:41

駐韓美軍 每人每年比駐日美軍成本貴5萬美元

2019-11-28 20:26

新興國糧食價格 漲翻天

2019-11-28 23:56

埃及新出土文物 罕見「幼獅木乃伊」赫然在列

2019-11-28 13:35

影／連線報災情遭母豬亂入 男記者被咬到凍未條

2019-11-28 12:19

影／衝突升高！伊拉克示威者火燒伊朗領事館

2019-11-28 17:51

英媒：女王可能2021年退休 查爾斯將成攝政王

2019-11-28 13:37

突訪阿富汗 川普：已和塔利班恢復談判

2019-11-29 06:28

男狠踹同事爆粗口「找死啊！」 影片曝光網友撻伐

2019-11-28 14:34

英國名廚羅茲猝死 據傳生前滑倒撞到頭

2019-11-28 20:05

陸第四艘航母 兩年內動工

2019-11-28 14:25

美阿嬤誤傳陌生人感恩節簡訊 連4年共享大餐

2019-11-29 10:25

黃明志：先有暴政才有暴民 要珍惜捍衛民主自由

2019-11-28 17:14

漏綁一個救命繩結！美攀岩頂尖高手墜300公尺身亡

2019-11-29 10:20

日本政壇焦點：安倍政府 為何需要這麼大台工業用碎紙機？

2019-11-28 15:57

嘲笑女性肥胖 美中將拔星

2019-11-28 14:08

專家：蘋果AirPods需求激增 假期購物季恐供應短缺

2019-11-29 00:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top