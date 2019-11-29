跨性別者怕機場安檢：老被搜身 因科技只懂性別二分法

2019-11-29 10:51 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



路透報導，貝爾（ Cadence Baer）今年感恩節放棄加入2700萬搭機飛回家探望親友的美國人行列，因為身為跨性別女子，她無法坦然面對在機場接受全身掃瞄時遭遇的尷尬場面，以及被安檢人員嘲笑的羞辱。

美國運輸安全管理局（TSA）官員依貝爾外觀辨認其為女性，但掃瞄儀卻發現她的鼠蹊部不符合女性體型，有夾帶物品的可能，發出警報。

自2017年開始跨性的貝爾說：「我在所有人面前被攔下來，兩名TSA安檢員一再觸碰我胯下。後來安檢員開始自己笑起來，按下藍色按鍵，機器才不響了，不再把我的私處當做潛在威脅。我走開時，那些TSA安檢員還在笑。」

美國警方、保全和移民服務加強使用科技，卻無法辨識跨性別人士，以及無法單純以男性或女性分類的人，升高性別歧視的疑慮。

根據美國全國跨性別平權中心（National Center for Transgender Equality）2015年調查，在機場，跨性別旅客經常因為體徵和行李，被掃瞄儀器標示須接受額外檢查。

該調查發現，調查的前一年裡，每10位跨性別旅客就有四人因性別認同問題遇到安檢問題，包括被輕拍搜身、被要求露出內衣褲、因身份證件上的性別被質問或留置。

外界開始呼籲立法改善。2018年尊嚴安檢法案要求TSA為跨性別人士設計新的安檢程序，包括評估研發性別中立設備的費用。

TSA說，他們上一會計年度接到的申訴僅有一小部分來自跨性性人士，10萬個案例裡只有28例。TAS表示，已與跨性別權益團體合作對官員實施訓練，旅客也可以提供醫生證明，在接受掃瞄前即告知安檢人員，並要求一名主管監督過程。

但全國跨性別平權中心政策主任托賓表示，TSA的申訴數據有誤導作用，因為許多跨性別旅客不願申訴機場安檢問題，而提出申訴的人則不滿意TSA的回覆。