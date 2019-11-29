彭博：台灣經濟獲內外投資支撐 官方樂觀展望仍待考驗

2019-11-29 10:48 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



彭博資訊報導指出，分析師認為投資動能的確發揮支撐台灣經濟成長的力道，明年經濟成長率可望維持在2%以上，但是否能達到官方的樂觀預測，有待全球景氣復甦力道的考驗。

台灣主計總處在8月份上修2019年全年成長率至2.46%，明年則估加速至2.58%；然而，在彭博追蹤的金融機構預測中，只有Fitch Solutions和主計總處同樣樂觀，估在2.6%，其餘均低於官方預估。

報導指出，台灣的出口動能今年因全球貿易疲弱而衰退，但企業增加在台投資與生產比重，讓內需成為帶動GDP的主力，前三季對GDP的貢獻達1.63個百分點。

分析師指出，由於台商返台投資不會在明年戛然而止，加上外資企業的投資計畫樂觀，明年經濟成長率應可達2%以上；至於是否能達到官方的預估，關鍵在美中貿易戰能否告一段落，帶動生產及出口回溫。

彭博資訊引述巴克萊銀行經濟學家謝涵涵表示，今年的復甦並非全面性，這成為明年的隱憂；科技業前景不必擔心，關鍵在機械設備等傳產疲弱，若美中簽署協議，非科技業才會加碼投資及改善出口，也將是推升台灣2020年經濟成長率的關鍵。5G的需求及投資如果在明年加速，也有機會成為推高成長率的意外驚喜。

日盛投顧經濟分析師蘇子承則認為，今年的強勁表現墊高基期，即使明後年仍有投資動能，對GDP貢獻的邊際效益會遞減，理論上明年的成長率頂多持平至小幅下跌，「除非明年貿易戰真的放緩，出口大幅好轉，否則靠投資不太容易超過今年」。

今年以來，台灣的固定投資表現亮眼，第1季至第3季的資本形成共有近新台幣3兆元，年增約4%。除了企業擴大在台產能、台商返台投資，外人直接投資也十分穩定，今年至10月底已有近100億美元的核准投資金額。

官方今年推出鼓勵回台投資方案，核准計劃投資總額已超過新台幣7,000億元，其中今、明內預計分別落實逾2,000億元台幣。此外，外商企業谷歌、美光及風電廠商，陸續宣布的投資計劃也可望在明年落實。行政院並將以研究補助的方式在明年吸引更多外商，其外溢效果料對於民間消費等也有所提振。