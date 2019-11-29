漏綁一個救命繩結！美攀岩頂尖高手墜300公尺身亡

2019-11-29 10:20 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ／即時報導



世界知名的美國徒手攀岩好手戈布萊特（Brad Gobright）27日攀登墨西哥北部小波特雷羅山（El Portero Chico）的光明之路（El Sendero Luminoso），卻在斷壁下降途中，慘摔約300公尺而死，得年31歲。

《戶外線上》（Outside Online）網站報導，戈布萊德和剛認識的攀岩同伴賈可布森（Aidan Jacobson）登頂後，隨後進行同步繩降（Simul-Rappelling）下山。

同步繩降是指登山者利用圍繞在身上的雙重繩索，沿著岩壁緩慢下降。報導指出，戈布萊德與賈可布森誤判繩索長度，結果忘記在尾端綁上固定用的防脫結（stopper knots）。

賈可布森表示，當時他在左側、位置稍高，戈布萊德則在右側。就在那一瞬間，賈可布森聽到砰的一聲，兩人隨即一起往下墜落。戈布萊德當場摔死，賈可布森幸運先落進樹叢緩衝後才撞上岩架，僅腳踝等處受傷。

「狀況基本上是一片模糊(“Blur”)，他尖叫、我也尖叫。」賈可布森說：「我落下穿過一些植物，只記得看到他的藍色Gramicci攀岩衫撞在岩壁邊角反彈。」