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漏綁一個救命繩結！美攀岩頂尖高手墜300公尺身亡

2019-11-29 10:20聯合報 編譯周辰陽／即時報導

世界知名的美國徒手攀岩好手戈布萊特（Brad Gobright）27日攀登墨西哥北部小波特雷羅山（El Portero Chico）的光明之路（El Sendero Luminoso），卻在斷壁下降途中，慘摔約300公尺而死，得年31歲。

《戶外線上》（Outside Online）網站報導，戈布萊德和剛認識的攀岩同伴賈可布森（Aidan Jacobson）登頂後，隨後進行同步繩降（Simul-Rappelling）下山。

同步繩降是指登山者利用圍繞在身上的雙重繩索，沿著岩壁緩慢下降。報導指出，戈布萊德與賈可布森誤判繩索長度，結果忘記在尾端綁上固定用的防脫結（stopper knots）。

賈可布森表示，當時他在左側、位置稍高，戈布萊德則在右側。就在那一瞬間，賈可布森聽到砰的一聲，兩人隨即一起往下墜落。戈布萊德當場摔死，賈可布森幸運先落進樹叢緩衝後才撞上岩架，僅腳踝等處受傷。

「狀況基本上是一片模糊(“Blur”)，他尖叫、我也尖叫。」賈可布森說：「我落下穿過一些植物，只記得看到他的藍色Gramicci攀岩衫撞在岩壁邊角反彈。」

美國國務院28日證實戈布萊德的死訊，向家屬致上誠摯哀悼之意，將密切關注當地執法單位的調查，並且提供一切妥當的領事協助，攀岩界與粉絲也紛紛在臉書和IG悼念這位英年早逝的好手。

世界知名的美國徒手攀岩好手戈布萊特27日攀登墨西哥北部小波特雷羅山的光明之時，卻...
世界知名的美國徒手攀岩好手戈布萊特27日攀登墨西哥北部小波特雷羅山的光明之時，卻在斷壁下降途中，誤判繩索長度，忘記綁固定用繩結，慘摔約300公尺而死。畫面翻攝：Daily Mail／YouTube／Gramicci
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世界知名的美國徒手攀岩好手戈布萊特生前上傳IG的登山照。畫面翻攝：Daily M...
世界知名的美國徒手攀岩好手戈布萊特生前上傳IG的登山照。畫面翻攝：Daily Mail
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國務院墨西哥

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