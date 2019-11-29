大摩調查上億美元損失隱匿案 已處分四名外匯交易員

2019-11-29 10:10 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／綜合外電



大摩調查上億美元損失隱匿案，已處分四名外匯交易員。 路透 分享 facebook

知情人士向彭博資訊透露，摩根士丹利（Morgan Stanley）最近至少處分了四名外匯交易員，他們因為涉嫌隱瞞1億到1.4億美元的損失而被開除或強制休假。

消息來源說，摩根士丹利正在調查的這個事件，與新興市場的貨幣投資操作有關。摩根士丹利發言人拒絕評論這項調查。

據了解，受調查的交易員至少有駐倫敦的Scott Eisner和Rodrigo Jolig以及駐紐約的高級交易員Thiago Melzer和Mitchell Nadel。這些人士對這項消息均未回應，目前不清楚他們的受僱狀態，據說其中有人已經離職。

彭博指出，Melzer去年3月開始負責外匯及新興市場美洲交易業務，Nadel負責包括利率和外匯在內的美洲宏觀交易業務。據LinkedIn上的資料，Eisner管理中歐、東歐、中東、非洲的外匯交易訂單。

摩根士丹利的調查發現他們涉嫌「錯誤標記」（mismarking），隱瞞上億美元的虧損。「錯誤標記」是指對有價證券標記錯誤價格沒有反映其真實價值。摩根士丹利調查目標包括外匯選擇權在內的複雜交易項目。

了解摩根士丹利業績表現的人士說，貨幣選擇權部門今年因為賴以獲利的波動性大為下降，甚至連以往難以駕馭的市場都相對平靜，一直苦於績效欠佳。摩根士丹利在第3季已經認列一部分虧損，在財報說明時提到，整體固定收益的交易營收成長21%，「部分營收其實已被外匯業務下滑抵銷」。