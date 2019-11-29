日本10月失業率持穩在2.4%

2019-11-29 08:48 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／綜合外電



日本總務省今天（29日）公布的數據顯示，日本10月失業率與9月一樣，持穩在2.4%，職缺數目也沒有變動。

路透說，日本總務省公布的最新失業數字，已經季節因素調整，符合分析師預期。