專家：蘋果AirPods需求激增 假期購物季恐供應短缺

2019-11-29 00:34 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



WedBush證券公司分析師艾夫斯（Dan Ives）指出，由於消費者需求激增，蘋果AirPods無線耳機今年年底購物季可能會供不應求。

艾夫斯預估，蘋果AirPods今年出貨量將達到6,500萬副，明年更可望達到8,500萬至9,000萬副。這份報告再度顯示華爾街把AirPods視為蘋果公司最新的成功商品。伯恩斯坦、摩根士丹利、巴克萊上月都指出，AirPods的銷售成長，為蘋果上季財報的亮點之一。

蘋果並未個別公布各種耳機產品的銷量，而是全部歸在「穿戴裝置」類別之下。蘋果主管也說，可穿戴裝置成為該公司的強項之一，上季業績成長54%。

艾夫斯說，蘋果最新款、要價249美元的降噪耳機AirPods Pro，將成為「黑色星期五及假期購物季的閃亮之星」。他說，雖然AirPods營收占蘋果整體營收正要增至4%以上，但這個產品類別持續擁有無與倫比的順風題材，也就是超過9億支iPhone、以及逾14億台蘋果開通裝置所帶來的效益。

蘋果網站顯示，若在27日訂購一副AirPods Pro，要等到耶誕節後才會出貨。日經新聞27日報導，蘋果已要求製造夥伴提高AirPods Pro產量一倍至每月200萬副。