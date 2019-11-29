親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

專家：蘋果AirPods需求激增 假期購物季恐供應短缺

2019-11-29 00:34經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

WedBush證券公司分析師艾夫斯（Dan Ives）指出，由於消費者需求激增，蘋果AirPods無線耳機今年年底購物季可能會供不應求。

艾夫斯預估，蘋果AirPods今年出貨量將達到6,500萬副，明年更可望達到8,500萬至9,000萬副。這份報告再度顯示華爾街把AirPods視為蘋果公司最新的成功商品。伯恩斯坦、摩根士丹利、巴克萊上月都指出，AirPods的銷售成長，為蘋果上季財報的亮點之一。

蘋果並未個別公布各種耳機產品的銷量，而是全部歸在「穿戴裝置」類別之下。蘋果主管也說，可穿戴裝置成為該公司的強項之一，上季業績成長54%。

艾夫斯說，蘋果最新款、要價249美元的降噪耳機AirPods Pro，將成為「黑色星期五及假期購物季的閃亮之星」。他說，雖然AirPods營收占蘋果整體營收正要增至4%以上，但這個產品類別持續擁有無與倫比的順風題材，也就是超過9億支iPhone、以及逾14億台蘋果開通裝置所帶來的效益。

蘋果網站顯示，若在27日訂購一副AirPods Pro，要等到耶誕節後才會出貨。日經新聞27日報導，蘋果已要求製造夥伴提高AirPods Pro產量一倍至每月200萬副。

AirPods Pro在百思買、沃爾瑪及目標百貨等零售商仍有庫存。艾夫斯說，零售商在購物季推出的折扣優惠，可望提振舊款AirPods的需求。WedBush證券公司給予蘋果股票「加碼」評級，目標價為325美元。

蘋果無線耳機AirPods的需求激增。圖自蘋果官網。
蘋果無線耳機AirPods的需求激增。圖自蘋果官網。
分享

沃爾瑪黑色星期五華爾街

相關新聞

法總統談華為：從無打算將特定電信業者汙名化

2019-11-28 22:32

保險滲透率低 小摩：亞太保險業未來成長可期

2019-11-28 18:05

彭博：若明年經濟好轉 新台幣與韓元可望受惠最多

2019-11-28 17:16

遇緊急狀況 日本成田機場將強化外語引導

2019-11-28 17:11

殖利率倒掛現象結束，代表經濟不會再衰退？一個村莊商人案例看懂背後意涵

2019-11-28 16:07

亞洲高收益美元債里程碑 今年發行量突破1,000億美元

2019-11-28 13:52

全球車廠加速推進輕量化 電動車降重刻不容緩

2019-11-28 13:06

消費稅調高打趴日本上月零售業績 創四年半最大跌幅

2019-11-28 10:42

假期購物季前夕 美零售商吸收關稅壓力未轉嫁給消費者

2019-11-28 10:11

亞馬遜設計出更強第二代伺服器晶片 支持雲端事業發展

2019-11-28 09:53

Panasonic退出半導體 晶片製造事業將賣給新唐

2019-11-28 09:05

Fed褐皮書：美國經濟溫和成長 就業市場緊俏

2019-11-28 08:37

當求婚不再流行，Tiffany做了什麼事，變年輕人心中「潮牌」？

2019-11-28 07:59

經濟數據穩健及美中貿易展望樂觀 激勵美股再創新高

2019-11-28 07:13

第3季經濟成長率上修 美股小漲續創新高

2019-11-28 06:19

越南FinTech新創 強力吸金

2019-11-28 00:09

瑞信財管攻「低級別」富人

2019-11-28 00:09

歐盟出招 鼓勵綠色融資

2019-11-28 00:09

惠普報喜 戴爾降財測

2019-11-28 00:08

貿易戰衝擊感恩節經濟

2019-11-28 00:08

美上季GDP增長上修至2.1%

2019-11-28 00:06

全球央行：追逐風險浪潮 低利率扭曲市場

2019-11-27 23:49

日本星巴克明年導入紙吸管 預估每年減少2億支塑膠吸管

2019-11-27 22:07

禮多人不怪？專家：三思而後謝

2019-11-27 14:07

FCC壓倒性通過 對華為、中興設備設限

2019-11-23 23:41

伊爾艾朗專欄／五項投資鐵律靠不住了

2019-11-17 23:46

壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁

2019-11-12 14:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

錄影期間突感不適！廚神當道名廚羅茲猝死 享年59歲

2019-11-28 09:27

美國跟「第三世界」沒有兩樣？基礎建設比不上他國

2019-11-28 11:01

比印度還扯！這國家性騷無罪 大法官出國亂摸臀

2019-11-28 10:00

美食日劇一集吃50間店 製作人暴肥20公斤：來台灣出差超辛苦

2019-11-28 20:42

18歲少女「斬首」家犬頭放抽屜 家人驚悚收到虐殺照片

2019-11-28 11:45

女全裸做「肛門日光浴」稱獲正能量 專家：需適量否則罹癌

2019-11-28 15:14

你看懂日本符號嗎？ 老外霧煞煞：有些看起來色色的

2019-11-28 16:20

Panasonic退出半導體 晶片製造事業將賣給新唐

2019-11-28 09:05

當求婚不再流行，Tiffany做了什麼事，變年輕人心中「潮牌」？

2019-11-28 07:59

影／可曾見過如此大群海龜？空拍畫面美得令人屏息

2019-11-28 12:02

抖音道歉了！批新疆集中營爆紅少女取回帳號

2019-11-28 13:54

影／德州化工廠二度爆炸 6萬人收疏散命令

2019-11-28 16:08

凱特梅根妯娌雙姝怨 毀了王室耶誕假期

2019-11-28 21:51

川普簽署香港人權法案 美中貿易協議添變數

2019-11-28 08:13

學者：川普簽香港法案表示美中貿協大致底定

2019-11-28 11:16

殖利率倒掛現象結束，代表經濟不會再衰退？一個村莊商人案例看懂背後意涵

2019-11-28 16:07

他化療掉髮做「假髮刺青」卻出包 整顆頭變詭異青藍色

2019-11-28 11:12

川普貼自己的洛基合成照但沒解釋 網友狂猜他的內心OS

2019-11-28 10:13

原來男生都這樣上課的？韓國男校爆笑實況曝光

2019-11-28 18:17

日本街頭槍擊！神戶山口組幹部身中多槍身亡

2019-11-28 17:02

北韓再射飛彈 川金二會後第13次

2019-11-28 16:19

不只艙門爆開 傳波音777X壓力測試時機身破裂

2019-11-28 17:28

京都動畫縱火犯九成皮膚燒傷 奇蹟救活成醫學首例

2019-11-28 16:23

倫敦夫婦徵「狗狗照顧人」年薪百萬住豪宅 網友看法兩極

2019-11-28 18:13

女嬰有巨大黑胎記 神父稱「斑點恐會傳染」拒幫受洗

2019-11-28 09:52

彭博：若明年經濟好轉 新台幣與韓元可望受惠最多

2019-11-28 17:16

WSJ：中美可望明年1月達沃斯簽首階段貿易協議

2019-11-28 13:36

她靠「愛貓舔臉」3個月治好痘痘 男子仿效竟送命！

2019-11-28 15:52

英媒：女王可能2021年退休 查爾斯將成攝政王

2019-11-28 13:37

埃及新出土文物 罕見「幼獅木乃伊」赫然在列

2019-11-28 13:35

英國名廚羅茲猝死 據傳生前滑倒撞到頭

2019-11-28 20:05

美國SAT納入高中出身？ 最大贏家是「磁鐵學校」

2019-11-28 18:17

影／衝突升高！伊拉克示威者火燒伊朗領事館

2019-11-28 17:51

影／連線報災情遭母豬亂入 男記者被咬到凍未條

2019-11-28 12:19

梅克爾：德國5G要有高安全標準 不會一開始就禁華為

2019-11-28 07:36

陸第四艘航母 兩年內動工

2019-11-28 14:25

駐韓美軍 每人每年比駐日美軍成本貴5萬美元

2019-11-28 20:26

男狠踹同事爆粗口「找死啊！」 影片曝光網友撻伐

2019-11-28 14:34

阿爾巴尼亞強震增至30死 救難人員搶救雙胞女娃

2019-11-28 04:43

扼殺新聞獨立！官方警告媒體禁止引用外國消息來源

2019-11-28 11:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top