親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

港警首度進入理大蒐證 校內各處情況曝光

彭博：若明年經濟好轉 新台幣與韓元可望受惠最多

2019-11-28 17:16經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

隨著市場愈來愈樂觀看待2020年全球經濟成長將好轉，分析師看好新台幣與韓元，因為這兩種貨幣與全球經濟成長具有高度關聯性。

彭博資訊對九種新興亞幣的調查顯示，新台幣與韓元可望是其中表現最佳的貨幣。彭博是在分析過去五年來這兩種貨幣的匯率與全球經濟成長、中國經濟成長以及美國公債殖利率走勢的關聯性，得出此結論。

這項分析顯示，在與全球經濟成長的關聯性方面，新台幣的關聯性在九種新興亞幣中最高，印度盧比與韓元並列第二。然而，印度盧比與美國10年期公債殖利率走勢呈負相關，因此，若美國公債殖利率上升，就可能明顯抵銷全球成長為盧比帶來的升值力道。

然而，彭博資訊的調查也顯示，新台幣的估值已相對較高，因此升值潛力可能受限。

如果中國經濟持續減緩，很可能會減損印尼盾、泰銖與星元受惠於全球成長帶來的提振效果，原因是這三種貨幣對中國景氣相對較為敏感。

彭博的報告還指出，若美國升息，可能會不利菲律賓披索與印尼盾，因為這兩種貨幣與美國公債殖利率呈現相對高的負相關。

隨著美中貿易談判出現進展，且全球經濟數據暫有改善，各界更有信心認為，在全球經濟下滑幅度創十年來最大後，最糟的情勢可能已過去，且全世界央行祭出一波降息行動也帶來助益。

然而報告也警告，雖然各界對全球經濟的信心正再回升，但景氣再度下滑的風險依然存在，包括貿易緊張再起、美國消費者支出下滑，可能進而拖累經濟，如此一來將衝擊亞幣。

彭博資訊分析指出，若明年經濟好轉，台幣與韓元可望最為受惠。圖為韓元紙鈔。（圖／路...
彭博資訊分析指出，若明年經濟好轉，台幣與韓元可望最為受惠。圖為韓元紙鈔。（圖／路透）
分享
彭博資訊分析指出，若明年經濟好轉，台幣與韓元可望最為受惠。圖為新台幣紙鈔。（圖／...
彭博資訊分析指出，若明年經濟好轉，台幣與韓元可望最為受惠。圖為新台幣紙鈔。（圖／路透）
分享

印度印尼

相關新聞

遇緊急狀況 日本成田機場將強化外語引導

2019-11-28 17:11

殖利率倒掛現象結束，代表經濟不會再衰退？一個村莊商人案例看懂背後意涵

2019-11-28 16:07

亞洲高收益美元債里程碑 今年發行量突破1,000億美元

2019-11-28 13:52

全球車廠加速推進輕量化 電動車降重刻不容緩

2019-11-28 13:06

消費稅調高打趴日本上月零售業績 創四年半最大跌幅

2019-11-28 10:42

假期購物季前夕 美零售商吸收關稅壓力未轉嫁給消費者

2019-11-28 10:11

亞馬遜設計出更強第二代伺服器晶片 支持雲端事業發展

2019-11-28 09:53

Panasonic退出半導體 晶片製造事業將賣給新唐

2019-11-28 09:05

Fed褐皮書：美國經濟溫和成長 就業市場緊俏

2019-11-28 08:37

當求婚不再流行，Tiffany做了什麼事，變年輕人心中「潮牌」？

2019-11-28 07:59

經濟數據穩健及美中貿易展望樂觀 激勵美股再創新高

2019-11-28 07:13

第3季經濟成長率上修 美股小漲續創新高

2019-11-28 06:19

越南FinTech新創 強力吸金

2019-11-28 00:09

瑞信財管攻「低級別」富人

2019-11-28 00:09

歐盟出招 鼓勵綠色融資

2019-11-28 00:09

惠普報喜 戴爾降財測

2019-11-28 00:08

貿易戰衝擊感恩節經濟

2019-11-28 00:08

美上季GDP增長上修至2.1%

2019-11-28 00:06

全球央行：追逐風險浪潮 低利率扭曲市場

2019-11-27 23:49

日本星巴克明年導入紙吸管 預估每年減少2億支塑膠吸管

2019-11-27 22:07

特斯拉和福特互槓 電動皮卡誰能比我強

2019-11-27 21:50

亞馬遜倉庫比其他物流業更危險 罪魁禍首竟是它們

2019-11-27 21:15

印尼公債火熱 吸金規模創空前新高

2019-11-27 21:03

急忙洗刷中國標籤 抖音加速切割海外版與本土版

2019-11-27 19:13

美國家安全顧問：華為同中共沒有區別

2019-11-27 16:55

禮多人不怪？專家：三思而後謝

2019-11-27 14:07

泰刺激經濟 再砸16億美元

2019-11-27 00:00

日「無主地」面積 比台灣大

2019-11-26 23:59

美次級車貸證券 交投火熱

2019-11-26 23:59

小型股衝高 美股好兆頭

2019-11-26 23:59

全球貿易量 連四月萎縮

2019-11-26 23:59

WTO預算案 美有條件支持

2019-11-26 23:59

全球車市黯淡 金融海嘯來最慘

2019-11-26 23:57

英特爾擬售互聯家庭事業

2019-11-26 23:57

歐洲、南美 複製黑五購物潮

2019-11-26 23:57

美傳統零售商 旺季業績冷

2019-11-26 23:29

FCC壓倒性通過 對華為、中興設備設限

2019-11-23 23:41

伊爾艾朗專欄／五項投資鐵律靠不住了

2019-11-17 23:46

壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁

2019-11-12 14:36
看更多

熱門文章

錄影期間突感不適！廚神當道名廚羅茲猝死 享年59歲

2019-11-28 09:27

美國跟「第三世界」沒有兩樣？基礎建設比不上他國

2019-11-28 11:01

比印度還扯！這國家性騷無罪 大法官出國亂摸臀

2019-11-28 10:00

不是兇宅還全新裝潢！套房租金比停車位便宜 網一看秒懂原因

2019-11-27 21:55

騙過抖音演算法？她教化妝同時批新疆集中營 影片爆紅

2019-11-27 18:12

18歲少女「斬首」家犬頭放抽屜 家人驚悚收到虐殺照片

2019-11-28 11:45

Panasonic退出半導體 晶片製造事業將賣給新唐

2019-11-28 09:05

女全裸做「肛門日光浴」稱獲正能量 專家：需適量否則罹癌

2019-11-28 15:14

當求婚不再流行，Tiffany做了什麼事，變年輕人心中「潮牌」？

2019-11-28 07:59

影／可曾見過如此大群海龜？空拍畫面美得令人屏息

2019-11-28 12:02

川普簽署香港人權法案 美中貿易協議添變數

2019-11-28 08:13

影／德州化工廠二度爆炸 6萬人收疏散命令

2019-11-28 16:08

抖音道歉了！批新疆集中營爆紅少女取回帳號

2019-11-28 13:54

母難產離世…小學女發奮讀書 跪墳前淚讀成績感動萬人

2019-11-27 21:55

你看懂日本符號嗎？ 老外霧煞煞：有些看起來色色的

2019-11-28 16:20

學者：川普簽香港法案表示美中貿協大致底定

2019-11-28 11:16

川普貼自己的洛基合成照但沒解釋 網友狂猜他的內心OS

2019-11-28 10:13

川普：美中簽協議 進入最後關頭

2019-11-27 23:50

共和黨誤傳選舉策略文件給對手 文中曝擔憂川普害大選

2019-11-27 18:31

他化療掉髮做「假髮刺青」卻出包 整顆頭變詭異青藍色

2019-11-28 11:12

亞馬遜倉庫比其他物流業更危險 罪魁禍首竟是它們

2019-11-27 21:15

北韓再射飛彈 川金二會後第13次

2019-11-28 16:19

女嬰有巨大黑胎記 神父稱「斑點恐會傳染」拒幫受洗

2019-11-28 09:52

唯一戰勝AlphaGo人類棋手 南韓棋王李世石退休

2019-11-27 22:54

俄國的乳牛走在科技先端！戴VR眼鏡紓壓兼催奶

2019-11-27 22:35

美國德州一化學廠爆炸 居民緊急疏散至少2人送醫

2019-11-27 18:28

全球央行：追逐風險浪潮 低利率扭曲市場

2019-11-27 23:49

土耳其外長：俄製飛彈系統不會買來擺著不用

2019-11-28 01:08

英媒：女王可能2021年退休 查爾斯將成攝政王

2019-11-28 13:37

她靠「愛貓舔臉」3個月治好痘痘 男子仿效竟送命！

2019-11-28 15:52

埃及新出土文物 罕見「幼獅木乃伊」赫然在列

2019-11-28 13:35

梅克爾：德國5G要有高安全標準 不會一開始就禁華為

2019-11-28 07:36

梅克爾就華為與香港問題表態 歐盟最大危機之一

2019-11-27 21:16

消失無蹤的「基因編輯嬰兒」之父

2019-11-27 20:05

川普嗆：墨西哥販毒集團 列恐怖組織

2019-11-27 23:48

越南FinTech新創 強力吸金

2019-11-28 00:09

阿爾巴尼亞強震增至30死 救難人員搶救雙胞女娃

2019-11-28 04:43

歐盟對大陸政策 梅克爾盼口徑一致

2019-11-28 00:05

圖斯克：川普盼歐盟分裂 恐成歐洲最大挑戰

2019-11-27 22:51

扼殺新聞獨立！官方警告媒體禁止引用外國消息來源

2019-11-28 11:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top