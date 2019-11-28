彭博：若明年經濟好轉 新台幣與韓元可望受惠最多

2019-11-28 17:16 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 葉亭均 ／綜合外電



隨著市場愈來愈樂觀看待2020年全球經濟成長將好轉，分析師看好新台幣與韓元，因為這兩種貨幣與全球經濟成長具有高度關聯性。

彭博資訊對九種新興亞幣的調查顯示，新台幣與韓元可望是其中表現最佳的貨幣。彭博是在分析過去五年來這兩種貨幣的匯率與全球經濟成長、中國經濟成長以及美國公債殖利率走勢的關聯性，得出此結論。

這項分析顯示，在與全球經濟成長的關聯性方面，新台幣的關聯性在九種新興亞幣中最高，印度盧比與韓元並列第二。然而，印度盧比與美國10年期公債殖利率走勢呈負相關，因此，若美國公債殖利率上升，就可能明顯抵銷全球成長為盧比帶來的升值力道。

然而，彭博資訊的調查也顯示，新台幣的估值已相對較高，因此升值潛力可能受限。

如果中國經濟持續減緩，很可能會減損印尼盾、泰銖與星元受惠於全球成長帶來的提振效果，原因是這三種貨幣對中國景氣相對較為敏感。

彭博的報告還指出，若美國升息，可能會不利菲律賓披索與印尼盾，因為這兩種貨幣與美國公債殖利率呈現相對高的負相關。

隨著美中貿易談判出現進展，且全球經濟數據暫有改善，各界更有信心認為，在全球經濟下滑幅度創十年來最大後，最糟的情勢可能已過去，且全世界央行祭出一波降息行動也帶來助益。