殖利率倒掛現象結束，代表經濟不會再衰退？一個村莊商人案例看懂背後意涵

2019-11-28 16:07 商業周刊 寫點科普Lynn／商周.com專欄作家



今年3月，美國公債殖利率出現2007年以來首見的「倒掛」現象，10年期公債殖利率低於3個月期的公債殖利率。 美聯社 分享 facebook

「美債殖利率倒掛，讓美國股市被血洗。」

「殖利率倒掛，全球經濟衰退要來了嗎？」

「從1977年以來，美國出現6次美債殖利率倒掛，其中5次準確預測經濟大衰退。」

今年我們總能在許多的財經網站看到「美債殖利率倒掛」這個名詞，當倒掛現象發生後，美國股市通常會相應下跌，隔天報導會跟著出現「投資人恐慌」、「市場焦慮賣壓」之類的形容詞，但到底為何美債殖利率倒掛會讓股市下跌，甚至是被視為是崩盤的前兆？

什麼是美債殖利率倒掛？

美國政府所發行的公債，簡稱為「美債」，是用來為美國政府籌措資金或調整利率的財政工具，依據債務到期日分成許多不同的年期，意思是政府在多少年後會還投資人錢，比較常見的有 2 年、 5 年到 30 年，年期較短被歸類為「短期債券」，反之則稱為「長期債券」。

「美債殖利率倒掛」簡單說就是「長期債券殖利率」下跌到低於「短期債券殖利率」的情況，上一次發生的情形是十年期美國債券殖利率低於兩年期債券的狀況。

正常來說，長期債券的殖利率會高於短期債券。

為什麼呢？一般來說，如果你把錢借給政府，它要求你十年後才返還，跟兩年後就可以拿回這筆錢，你一定會要求十年期的利率高於兩年期，因為錢被鎖的比較久，對你而言不划算，要提高利率才行，但現在市場卻發生反轉的情況：十年期的利率竟然低於兩年期。

這項例外的反轉情況是：假設你預期市場會衰退很長一段時間，你會願意拿低一點的利率換取避險，而且盡量選長年期的債券，好讓你度過漫漫景氣寒冬，如果市場所有人都真的很恐慌，害怕到瘋狂買入十年期債券來避險，當大量市場資金湧入長年期的美國債券避險，會導致長期債券價格暴漲。

然而債券是固定利息，所以如果用比較高的價格買到債券，但拿到的利息是固定的，債券殖利率就會下跌，一旦十年期債券殖利率跌到低於兩年期的情況，就稱為「殖利率倒掛」，說明市場的有錢人很恐慌，紛紛把錢都移到長期債券規避市場風險，那代表情況真的嚴重了。

從 1977 年來，這項指標六次出現，其中五次準確預測美國經濟衰退，命中率高達 83% ，現在出現倒掛通常會引發股票市場下跌，但隨著全球低利率環境改變了債市結構，很多時候殖利率倒掛只能說明市場情緒，不代表會真的大衰退喔！

以村莊商人的故事解釋美國債券

上述的說明你都看懂了嗎？如果還沒看懂，還有更詳細的解釋，財經術語常常讓一般大眾霧裡看花，美國債券市場是一個極為複雜卻又重要的市場，以下我們用另一個較簡單的方式來解釋美國債券，請注意這邊是盡量以易懂的方式說明，不是嚴謹的學術理論，如果希望更全面了解，建議參閱專業的金融理論教科書。

首先試著想像我們生活在一座叫作「小美」的村莊內，村內有個正直的商人在經營龐大的事業，他平時借錢一定都會歸還，所以村民都很信任他，也願意借錢給他。

這位商人實力堅強絕不可能會倒閉，他的名字是「美國政府」，他的每一筆借款都會簽下借據，讓村民持有作為證據，這張借據就是「美國債券」。

某天這位商人照慣例向同一位村民借款，為了因應生意週轉需要，他希望向村民借 200 美元，但是要拆成兩筆各 100 美元，分別借 2 年跟 10 年來支付他的營運開支。

村民此時就說：「借你錢沒問題，但 10 年那筆借款期限太長了，會讓我的錢被卡住很久，我必須向你收取比較高的借款利率，這兩筆借款的利率不可以一樣，那對我太不划算了。」

於是村民拿到了兩張借據，商人則會依據借據上記載的利率支付他對應的固定利息：1 年那筆可以拿到 10% 的年利率， 10 年則談到了 15% 的年利率，這兩個利率稱為「票面利率」。

跟我們生活中存在銀行裡的定期存款一樣，當存款長度越久，我們的資金會被鎖住更久，為了彌補這項缺點，銀行給我們的利率也會越高，到了這邊，我們已經可以理解長期債券的利率會高於短期債券。

村民急需用錢，怎麼辦？

對那位村民而言，只要持有那張票面利率10%的借據，一年後可以領到10元的利息，另一張 15%則有15元的利息，但如果該位村民急需用錢，比如說家中有人生病急需醫藥費，等不到 2年後或10年後商人還錢，為了應急，他可以把這張借據到村內的交易市場中賣給別人，這個市場就是「美國債券市場」，是村內提供村民交易借據的地方。

債券市場的其他人看到這張借據（債券）竟然有10%跟15%利率！還是來自那位知名的商人，還款機率是100% ，眾人競相出價想要買下這張借據，假設有人以200元的價格買下1年期那張借據，那麼對得標買家而言，這張債券一年後仍然只能領到10元的固定利息，對應的利率應該為5% 。

此時這個5%會被寫在成交紀錄上，該利率則稱為「殖利率」，是透過市場交易得出來的利率，能反映當前市場對於合理利率的共識。

好了，現在我們知道債券發行時，借據上記載的利率被稱為「票面利率」，借款人後續都會拿到固定的票面利息，然而當它拿去市場上交易，由於成交價格不同，但利息是固定的，接著就會產生另一個「殖利率」，代表債券的真實市場利率。

村中發生危機，產生殖利率倒掛

但是好景不常，村莊悄悄發生了危機，村民感覺到經濟情況惡化，開始節省消費，但之前攤販對於前景太過樂觀，他們借了很多錢開分店、顧員工，現在少了許多客人，攤販們只能苦撐。

就像是美國股市高點時，每家企業都在借錢擴張，但現在每一家攤販都還不出錢來，經濟情況很差，借款人更拿不回借出的款項── 村莊的經濟危機即將引爆。

經濟危機發生時，大家都只想要那位商人的借據，因為他不會倒閉，大家都預期這個蕭條會維持很長一段時間，大眾為了躲避危機，拚命跑進債券市場用高價標下長年期的借據，因為可以提供較長的避險時間，導致長年期的借據價格上漲，反而短年期的借據乏人問津。

當長年期債券的價格上漲，實際領到的卻是固定利息，此時殖利率便會下跌，使得長期債券殖利率低於短期債券，發生「殖利率倒掛」的現象— 照理說長期債券殖利率要高於短期債券，此時卻相反，代表大家都在搶買長年期債券，準備度過漫長的景氣衰退。

希望看到這邊你有成功理解美國債券的基本概念，美國債券市場是全球經濟的有效指標，它能充分反應市場利率並提供良好的資金停泊功能，但不代表它能夠預測市場。至於為什麼美債市場普遍被認為是重要指標，因為有一點很重要：它難以被人為操控，能反應市場的真實情緒。

全球超低利率環境扭曲殖利率倒掛指標

在現今普遍低利率的市場中，特別是歐洲甚至實施負利率，央行跟保險公司資金找不到適合的長期收益產品，只好全都拿來買長期美債，所以龐大的國際資金長期湧入美國債市，把能買的美國債券都搶購一空，進而推高價格，使得長天期公債的殖利率隨之降低，殖利率曲線因而呈現平坦化，代表不管短期或長期的公債殖利率都差不多低。

當不同年期債券的殖利率差異越來越小，倒掛現象已經不再是衰退的前兆跟指標，債市結構因為低利率環境被大幅改變，只要市場波動稍微大一點就很容易出現殖利率倒掛，完全無法用來預測真正的經濟衰退，我們可以斷定倒掛指標的效用已經被扭曲，不如過去數十年有效。

下次如果再看到市場出現殖利率倒掛，不必隨著媒體散播恐懼而擔心立即崩盤，應該搭配更多數據觀察，而不是仰賴單一市場情緒進行判斷。

舉例來說， 2019年3月及8月都曾發生過殖利率倒掛的事件，雖然都有導致股市大跌，但隔幾天就漲回來了，甚至不斷突破新高，如果因為倒掛而恐慌出場，就錯過了後續驚人的漲幅報酬— 全球市場結構已經大幅改變，殖利率倒掛與實質的經濟衰退關係不大，更多的僅僅是反應市場情緒。

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