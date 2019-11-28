美庫存意外大增 油價下滑 風險偏好升溫打壓金價

2019-11-28 07:57 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



油價周三下跌，因上周美國原油庫存意外增加，汽油庫存增加，產量創新高，但市場對美中貿易談判的樂觀情緒抑制跌勢。金價下跌，因美國經濟數據穩健，支撐風險偏好。

布蘭特原油期貨下跌0.21美元或0.33%，結算價報每桶64.06美元；西德州原油期貨下跌0.30美元或0.51%，結算價報每桶58.11美元，

美國能源資訊署（EIA）數據顯示，上周美國原油庫存增加160萬桶，高於分析師預期的減少41.8萬桶，主因煉油需求下滑；原油產量觸及紀錄高點每日1,290萬桶。此外，汽油庫存增加510萬桶，遠高於市場預期的增加120萬桶。

交易咨詢公司Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示：「EIA預計原油日產量將進一步增加至創紀錄的1,290萬桶，引發市場賣壓，汽油庫存增幅也遠高於預期。」

報告顯示美國活躍鑽井平台數量減少，連續12個月下滑，讓油價跌幅小幅收窄。此外，美中達成貿易協議的樂觀展望也抑制油價跌勢。

金價周三下跌，因市場預期美國和中國即將簽署第一階段貿易協議，且美國經濟數據強勁。

黃金現貨下跌0.5%，報每英兩1,454.41美元。美國黃金期貨下跌0.5%，結算價報每英兩1,453美元。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：「美中可能達成貿易協議，推升風險偏好，投資人對黃金的興趣降低。」

美國第3季經濟成長小幅回升，市場相信，儘管面臨貿易戰衝擊，但全球最大經濟體美國的經濟依然穩健。

經濟持續成長的跡象提振鈀金上漲1.1%，至每英兩1,830.00美元，盤中一度觸及紀錄高點1,834.76美元。