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經濟數據穩健 美元連漲七天創3月以來最長連漲紀錄

2019-11-28 07:27經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

美元周三上漲，連續七天走高，創3月以來最長連漲紀錄，因美國經濟數據優於預期，風險偏好升溫，日圓、瑞郎等避險貨幣則挫跌。

DXY美元指數上漲0.15%，至98.399。

美國經濟成長在第3季回升，企業投資下滑幅度也放緩。另外，美國10月非國防資本財訂單較前月增加1.2%，創九個月來最大增幅。

OANDA資深外匯分析師Alfonso Esparza表示：「樂觀數據支撐美元。聯準會（Fed）已暗示今年的降息周期將告一段落，最新的強勁數據為Fed提供依據。另一個因素是，市場不希望在感恩節周末之前做空美元。」

Fed今年已三度降息，並暗示寬鬆周期可能暫停。市場認為，美國經濟強勁，將促使Fed維持借貸成本不變。

Capital Economics高級美國經濟學家Andrew Hunter表示：「10月核心PCE物價指數同比上漲1.6%，這是Fed關注的指標，遠低於2%的目標。在可預見的未來，指標利率不太可能再次上調。」

美中接近達成第一階段貿易協議的消息，支撐風險偏好，但仍存在不確定性。持續的貿易緊張局勢支撐美元，投資人認為美國在應對全面貿易戰風險時處於相對有利的地位。

貿易談判樂觀情緒和美國經濟數據穩健緩解成長疑慮，日圓走軟。美元兌日圓周三上漲0.47%，報109.54日圓。

英鎊兌美元上漲0.31%，英國大選將於12月12日舉行，民調顯示執政的保守黨領先優勢縮小。

Fed外匯

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