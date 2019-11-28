瑞信財管策略轉彎 不再只仰望金字塔頂端那群人

2019-11-28 00:53 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



瑞士信貸集團旗下國際財管部門的經營重心出現明顯變化，該部門不再認為億萬富豪必然是能帶進最多獲利的大客戶，反而看好資產約2,000萬美元的富人，強攻富人中口袋最淺的那群人。

彭博資訊引述知情人士報導，瑞信國際財管部門掌門人威勒，已要求客戶關係經理考慮將資產在2,000萬瑞郎（2,000萬美元）左右的客戶，轉移至新成立的「私人銀行國際」分部。

「私人銀行國際」分部起初將招徠資產達2,000萬美元的家庭。這些家庭的財富通常來自繼承或是退休商界專業人士所積攢的錢 ，而且在瑞銀國際財管業務的分類中，是「級別」最低的客戶，其餘兩個級別分別是超級富豪與億萬富豪。

消息人士透露，要求較多的小客戶，可能仍會被列入較高的級別；若客戶的總資產超過2,000萬美元，但僅要求瑞銀提供投資建議服務，仍可能被轉移至「私人銀行國際」分部。

在市場面臨割喉戰的情況下，威勒希望「私人銀行國際」分部能擴大運用科技，以壓低成本、提高獲利。瑞信發言人稱，決定哪個部門提供服務時，主要是依據客戶的需求，而非其資產規模。

雖然億萬富豪的財富成長速度最快，許多銀行更設立特別部門，專門服務這些大戶，但帶進的獲利並不豐厚，原因是這些金字塔頂端客戶提出的要求往往很複雜，又要求最優惠條件，甚至成立家族辦公室來管理海外資產，最終迫使瑞信等業者不得不另闢蹊徑。