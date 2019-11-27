這些全球運動品牌能打入中國市場...靠這兩招

2019-11-27 23:16 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奇賢 ／綜合外電



多年來，西方公司對於如何打進中國市場感到頭痛萬分，但現在有些國際運動品牌成功開拓中國市場，原因在於運用新科技以及對與中國大陸企業合作保持開放態度。

在財經網站CNBC於廣州南沙區舉辦的「東西方科技對話」（East Tech West）會議上，賓士一級方程式車隊（Mercedes F1）、世界摔角娛樂公司（WWE）和世界最大格鬥比賽組織ONE冠軍賽等高階主管表示，結合大陸本地的英雄與微博等網路平台，成功接觸到廣大的大陸消費者。

ONE冠軍賽集團總裁鄭華峰說：「一言以蔽之，這個策略就是找尋當地英雄，讓他們在全球舞台上亮相，確保有大量媒體曝光度。畢竟，人們想看到與他們相似的人獲得成功。」傳奇中國籃球員姚明就是這種本地英雄，他曾效力於上海大鯊魚隊和NBA的休士頓火箭隊，鄭華峰並表示：「我們要找的就是我們平台的下一個姚明，江山代有才人出。」

WWE大中華區總經理李傑則認為，關鍵在於嘗試找出什麼才能引起中國觀眾的共鳴：「與其全力投入故事編排摔角動作，不如側重摔角選手的興趣和出場音樂，並且讓觀眾都能感同身受，中國觀眾對這些事情的反應比起摔角本身還要熱烈。」

李傑表示，WWE也正與一些科技公司合作，使用基於演算法的分布模型，為消費者提供合適的內容，這些平台會根據消費者過去的觀看紀錄推薦相關內容給他們。李傑說：「這使我們更能將這些內容變現。我們許多在地化的策略，就是找到適當的中國科技合作夥伴。」

消費者對短片的興趣與日俱增，這些短片可在手機上隨時觀看。鄭華峰說：「我們看到臉書、推特和YouTube等科技巨擘的經營方式，都不是以直播體育賽事為主，而是透過賽前、賽後播出的周邊內容（shoulder content），例如30秒的精彩短片，或是運動員遛狗或談論他多麼喜歡動物。」。

運動品牌也開始用擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）等新科技來吸引中國的消費者。

VX Entertainment的創辦人兼執行長瑞克加森說：「我相信中國的消費者比起其他地方都來得更先進。這裡所有事情都是用手機搞定。」他進一步解釋，中國大陸觀眾正在尋求身歷其境的互動體驗，「他們想成為其中的一部分，明星、賽車手就在身邊，還能和他們互動」。

消費者還沒有徹底擁抱VR科技，部分原因是需要穿戴笨重的裝置。瑞克加森認為應用在寶可夢（Pokemon Go）和哈利波特手遊的AR市場會愈來愈大。

瑞克加森表示，有些運動比較能使用擴增實境，例如綜合格鬥（ＭＭＡ）便能夠完美的應用AR科技；綜合格鬥是在近距離的擂台或是籠子裡進行，用運動員的角度可以有身歷其境的體驗，跟用觀眾的視角會很不一樣。ONE冠軍賽還開發一些實驗，讓觀眾能以教練的視角與遊戲互動。

儘管中國大陸的商機龐大，但仍存在風險。這些國際公司在捲入政治風波時，就會發現自己身處困境。上月休士頓火箭隊的總理莫瑞才刪除一條推特，原因是他支持香港反政府抗議的言論被中國駐外大使與中國籃協大力抨擊。