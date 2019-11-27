德意志銀行再脫手成功 向高盛出售價值500億美元資產

2019-11-27 23:13 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃嘉洵 ／綜合外電



德國銀行業龍頭德意志銀行（Deutsche Bank）據悉又賣出整頓計畫中一大筆欲脫手的資產，買家是美國高盛集團。

彭博資訊引述知情人士報導，德意志銀行近期向高盛出售帳面價值約400億英鎊（510億美元）的證券，這筆資產和新興市場債務有關，原本屬於負責打銷呆帳部門的一部分。德意志銀行27日盤中股價上漲1.24%。

這至少是高盛第二次出手購買德意志銀行在最新整頓計畫中欲脫手的證券；德銀先前出售亞洲地區的股票衍生性金融商品投資組合，據悉也是由高盛在9月買下。

德意志銀行執行長蘇映在7月公布大規模整頓項目，他誓言大幅降低打呆部門的槓桿曝險規模，這部分在9月底金額高達1,770億歐元，而蘇映預計在年底前降至1,190億歐元（1,310億美元）。知情人士透露，蘇映先前同意將避險基金業務轉讓給法國巴黎銀行（BNP Paribas），並將一部分股票衍生性商品投資組合賣給巴克萊銀行（Barclays）和摩根士丹利。