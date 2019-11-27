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美股開高後遊走平盤 GDP、耐久財數據皆優於預期

2019-11-27 22:45經濟日報 編譯余曉惠／綜合外電

美國發布的多項經濟數據優於市場預期，帶動美股三大指數27日開盤上揚、一度改寫新高，不過稍後道瓊工業指數走軟，遊走在平盤附近。

道瓊工業指數、標普500指數一開盤的漲幅為0.1%，那斯達克綜合指數上漲0.2%。蘋果和臉書都上揚，漲幅各為0.6%和0.5%。

美股明天（28日）因感恩節休市，在此前夕發布多項重要經濟數據。美國商務部27日表示，第3季國內生產毛額（GDP）季增年率為2.1%，高於初估的1.9%。此外，10月耐久財訂單成長0.6%，遠勝過市場所料的下滑。上季初領失業救濟金人數則減少，從22.7萬人降至21.3萬人。

美股標普

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