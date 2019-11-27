美國10月核心資本財訂單增幅 創九個月來最大

2019-11-27 22:15 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



美國10月核心資本財訂單增幅達到九個月來最大，出貨量也回升，暗示企業投資在連續兩季下滑後，已略為回穩。

美國商務部今（27）日表示，剔除飛機後的非國防資本財訂單上月增長1.2%，增幅為自今年1月以來最大，這項外界密切關注的數據被視為企業支出的指標。這些所謂核心資本財的訂單增長，主要由機械、電腦、電子產品和金屬製品需求增加所帶動。路透訪調經濟學家的預測為下滑0.3%。