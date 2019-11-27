亞馬遜倉庫比其他物流業更危險 罪魁禍首竟是它們

2019-11-27 21:15 聯合報 編譯 聯合報 編譯 張佑生 ╱即時報導



調查發現，在物流業巨擘亞馬遜倉庫工作的人員，受重傷的比率是產業平均值的兩倍，機器人似乎是罪魁禍首，至少該負起部分責任。

機器（人）的工作速度和輸送帶的貨品量代表工作人員每分鐘必須處理更多貨品。亞馬遜5年前引進機器人進入加州Tracy的倉庫後，每百名工作人員的受傷率從2015年的2.9人激增到去年的11.3人。

亞馬遜全美110間倉庫的23間，正職員工去年每百人有9.6人受傷，整個物流業的平均是4人。調查性網站Reaveal提出報告，「黑色星期五」購物旺季將屆，受傷情況恐將增加。