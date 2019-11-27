印尼公債火熱 吸金規模創空前新高

2019-11-27 21:03 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃嘉洵 ／綜合外電



彭博資訊報導，在全球債市火熱且外資看好印尼總統佐科威改革計畫下，印尼公債今年截至25日（周一）為止獲外資淨流入122億美元，全年將締造歷來最高淨流入額。

印尼公債在2017年吸引的外資淨流入額為121億美元，是目前最高紀錄，2018年度則為35億美元。

馬來亞銀行財政主管阿薩說：「外資對印尼大選期間和選後的政治情勢充滿信心，且相信佐科威領導的新內閣能帶領國家進步，吸引大量資金湧入。」此外，由於印尼公債殖利率相對於美國公債殖利率的利差仍具吸引力，印尼公債的行情還有進一步上漲的空間。

隨者美國聯準會（Fed）降息壓低美國公債殖利率，並使印尼公債殖利率相較美債殖利率的溢價水準擴大，今年來流入印尼債市的資金躍增。亞洲國家相對穩定的匯率和低通膨，也吸引全球資金進駐。

彭博彙整的資料顯示，印尼公債今年來報酬率達16%，高於整體新興市場債券的6.3%。隨著外資買盤湧入，印尼10年期公債殖利率從1月高點8.13%下降不少，26日報7.08%。