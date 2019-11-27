特斯拉和福特互槓 電動皮卡誰能比我強

2019-11-27 21:50 中央社 舊金山26日綜合外電報導



美國電動車大廠特斯拉汽車（Tesla）和福特汽車（Ford）今（27日）在社群網站上互槓下戰帖，雙方都宣稱自家的電動皮卡車在充滿陽剛氣息的卡車界是最強的。 歐新社 分享 facebook 美國電動車大廠特斯拉汽車（Tesla）和福特汽車（Ford）今天在社群網站上互槓下戰帖，雙方都宣稱自家的電動皮卡車在充滿陽剛氣息的卡車界是最強的。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）昨天上傳一則影片，顯示特斯拉最新發表的電動皮卡車Cybertruck和福斯的F-150皮卡車在馬路上較勁，結果F-150被拖著走，Cybertruck大勝，引發兩家公司高層在推特上撂話較勁。

影片中，兩輛皮卡後方有一條繩索互綁，楔形的Cybertruck拖著F-150往上坡前進，當F-150試圖往下坡方向行駛時後輪冒煙，只能被Cybertruck拖著走。

馬斯克稍早時推文聲稱：「（Cybertruck）優於福特F-150，快過保時捷（Porsche）911跑車。」這部影片到今天早上為止共累積近1300萬點閱數，並被轉推超過11萬次。

針對上述影片，福特副總裁馬德拉（Sunny Madra）向馬斯克發出戰書。他推文說：「伊隆（馬斯克），送一輛Cybertruck過來，我們將替你進行一場公平的測試。」馬斯克則推文反擊說：「放馬過來。」

馬斯克對自家新車的誇耀，也引發網路辯論，捍衛福特的人士表示，F-150基於多項理由在較量中屈居劣勢，包括缺乏增強後輪驅動力的負載，且Cybertruck可能較先起跑。

馬斯克21日在台上發表Cybertruck時，曾測試砸車窗防彈玻璃，意在證明其堅不可摧的設計，車窗玻璃卻嚴重破裂，讓馬斯克面臨尷尬窘境。

不過，馬斯克兩天後推文聲稱，Cybertruck訂單直逼15萬輛。他今天又再推文表示，這款皮卡車已有25萬張訂單。

特斯拉尚未公布Cybertruck的上市日期，但分析師認為，這款車最快也沒辦法在2021年底前就緒。