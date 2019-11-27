親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

王立強共諜案 陸媒公布詐騙案受審畫面

特斯拉和福特互槓 電動皮卡誰能比我強

2019-11-27 21:50中央社 舊金山26日綜合外電報導

美國電動車大廠特斯拉汽車（Tesla）和福特汽車（Ford）今（27日）在社群網...
美國電動車大廠特斯拉汽車（Tesla）和福特汽車（Ford）今（27日）在社群網站上互槓下戰帖，雙方都宣稱自家的電動皮卡車在充滿陽剛氣息的卡車界是最強的。 歐新社
分享
美國電動車大廠特斯拉汽車（Tesla）和福特汽車（Ford）今天在社群網站上互槓下戰帖，雙方都宣稱自家的電動皮卡車在充滿陽剛氣息的卡車界是最強的。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）昨天上傳一則影片，顯示特斯拉最新發表的電動皮卡車Cybertruck和福斯的F-150皮卡車在馬路上較勁，結果F-150被拖著走，Cybertruck大勝，引發兩家公司高層在推特上撂話較勁。

影片中，兩輛皮卡後方有一條繩索互綁，楔形的Cybertruck拖著F-150往上坡前進，當F-150試圖往下坡方向行駛時後輪冒煙，只能被Cybertruck拖著走。

馬斯克稍早時推文聲稱：「（Cybertruck）優於福特F-150，快過保時捷（Porsche）911跑車。」這部影片到今天早上為止共累積近1300萬點閱數，並被轉推超過11萬次。

針對上述影片，福特副總裁馬德拉（Sunny Madra）向馬斯克發出戰書。他推文說：「伊隆（馬斯克），送一輛Cybertruck過來，我們將替你進行一場公平的測試。」馬斯克則推文反擊說：「放馬過來。」

馬斯克對自家新車的誇耀，也引發網路辯論，捍衛福特的人士表示，F-150基於多項理由在較量中屈居劣勢，包括缺乏增強後輪驅動力的負載，且Cybertruck可能較先起跑。

馬斯克21日在台上發表Cybertruck時，曾測試砸車窗防彈玻璃，意在證明其堅不可摧的設計，車窗玻璃卻嚴重破裂，讓馬斯克面臨尷尬窘境。

不過，馬斯克兩天後推文聲稱，Cybertruck訂單直逼15萬輛。他今天又再推文表示，這款皮卡車已有25萬張訂單。

特斯拉尚未公布Cybertruck的上市日期，但分析師認為，這款車最快也沒辦法在2021年底前就緒。

馬斯克福特特斯拉

相關新聞

亞馬遜倉庫比其他物流業更危險 罪魁禍首竟是它們

2019-11-27 21:15

印尼公債火熱 吸金規模創空前新高

2019-11-27 21:03

急忙洗刷中國標籤 抖音加速切割海外版與本土版

2019-11-27 19:13

美國家安全顧問：華為同中共沒有區別

2019-11-27 16:55

華為另闢歐洲戰場 美國抵制無效

2019-11-27 14:09

禮多人不怪？專家：三思而後謝

2019-11-27 14:07

川普稱美中貿易談判已至最後關頭 美股再創收盤新高

2019-11-27 07:00

零售股表現出色 美股指數第10次刷新紀錄

2019-11-27 06:19

景氣回升破滅 全球9月貿易量急縮

2019-11-27 00:13

伊爾艾朗專欄／金融市場再度逼迫Fed降息

2019-11-27 00:09

泰刺激經濟 再砸16億美元

2019-11-27 00:00

日「無主地」面積 比台灣大

2019-11-26 23:59

美次級車貸證券 交投火熱

2019-11-26 23:59

小型股衝高 美股好兆頭

2019-11-26 23:59

全球貿易量 連四月萎縮

2019-11-26 23:59

WTO預算案 美有條件支持

2019-11-26 23:59

奧迪拚轉型電動車 6年內裁員9500人

2019-11-26 23:59

全球車市黯淡 金融海嘯來最慘

2019-11-26 23:57

英特爾擬售互聯家庭事業

2019-11-26 23:57

歐洲、南美 複製黑五購物潮

2019-11-26 23:57

美傳統零售商 旺季業績冷

2019-11-26 23:29

億萬富豪彭博：年輕人若想成功 千萬別說...

2019-11-26 23:06

印度股市觸及新高後回跌 貿易戰緩和不敵國內政局動盪

2019-11-26 22:17

李顯龍：刺激景氣不是面對經濟衰退風險最重要的事

2019-11-26 18:17

台韓科技業將帶旺亞股

2019-11-26 00:23

亞馬遜搶大陸黑五商機

2019-11-26 00:23

美企投資縮手 恐拖累經濟

2019-11-26 00:23

162億美元 LVMH娶了Tiffany

2019-11-26 00:11

嘉信理財收購同業

2019-11-26 00:11

大宗商品夯 高盛喊做多

2019-11-26 00:11

南韓、印尼自貿協議 達陣

2019-11-26 00:09

南韓與東協貿易額 30年增19倍

2019-11-25 23:28

FCC壓倒性通過 對華為、中興設備設限

2019-11-23 23:41

伊爾艾朗專欄／五項投資鐵律靠不住了

2019-11-17 23:46

壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁

2019-11-12 14:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40
看更多

熱門文章

25歲就被嫌太老…具荷拉之死 揭韓演藝圈黑暗面

2019-11-27 10:00

小姊妹餓到吃壁紙保麗龍 警察崩潰：全家臭到難以呼吸

2019-11-27 10:32

川普：美中貿易協議進入最後階段 盼香港一切順利

2019-11-27 02:56

華府領空遭闖入！白宮一度封閉 戰機升空攔截

2019-11-26 22:36

歷年最年長國際小姐日本代表 網友：「普通」的美女才好！

2019-11-27 15:30

戀童癖性侵犯強拉9歲女童上車 16歲英勇少年機警救出

2019-11-27 10:07

騙過抖音演算法？她教化妝同時批新疆集中營 影片爆紅

2019-11-27 18:12

億萬富豪彭博：年輕人若想成功 千萬別說...

2019-11-26 23:06

影／震驚！哥倫比亞潛艇運毒 首見橫渡大西洋直抵歐洲

2019-11-27 12:01

白宮顧問：美中接近達成初步協議 但3大障礙仍在

2019-11-26 23:09

奧迪拚轉型電動車 6年內裁員9500人

2019-11-26 23:59

全球車市黯淡 金融海嘯來最慘

2019-11-26 23:57

19歲印度男鏡頭前活活溺死 路人忙攝影忽略求救

2019-11-27 12:51

法軍36年來單日最多人殉職 直升機在馬利相撞13死

2019-11-26 22:58

貿易戰首階段協議剩餘事項 中美同意「保持溝通」

2019-11-27 10:09

慘！德國10億遭竊珠寶全都沒保險 警方破案壓力大

2019-11-27 13:45

川普稱美中貿易談判已至最後關頭 美股再創收盤新高

2019-11-27 07:00

川普是否簽香港法 龐培歐：美人權標準適用各地

2019-11-27 06:21

違規砍樹變遣返 無證移民告馬州警方

2019-11-27 04:35

川普：將把墨西哥販毒集團列為恐怖分子

2019-11-27 08:24

共和黨誤傳選舉策略文件給對手 文中曝擔憂川普害大選

2019-11-27 18:31

追馬利叛軍 法軍直升機對撞13死

2019-11-26 23:34

5,630萬美元！英國央行對花旗開出有史以來最高罰單

2019-11-27 09:42

主播寄病假信糗出包 同業惡搞他集體擺壇放供品

2019-11-27 15:21

聖塔芭芭拉縣野火燒4100英畝 危及民宅

2019-11-27 03:53

「太想要iphone11」綁走2歲女童 鄰居大媽謊稱孤兒賣網友

2019-11-27 17:01

阿爾巴尼亞數十年來最強烈地震 增至21死

2019-11-27 05:46

美軍重回敘北 與庫德族和好

2019-11-27 00:08

日「無主地」面積 比台灣大

2019-11-26 23:59

泰刺激經濟 再砸16億美元

2019-11-27 00:00

零售股表現出色 美股指數第10次刷新紀錄

2019-11-27 06:19

美國德州一化學廠爆炸 居民緊急疏散至少2人送醫

2019-11-27 18:28

進展順利 川普：美中貿易第一階段協議接近尾聲

2019-11-27 07:40

禮多人不怪？專家：三思而後「謝」降碳足跡

2019-11-27 14:07

景氣回升破滅 全球9月貿易量急縮

2019-11-27 00:13

伊爾艾朗專欄／金融市場再度逼迫Fed降息

2019-11-27 00:09

因禍得福！他摔斷腿後買彩券 結果爽中3000萬頭獎

2019-11-27 15:02

影／傻眼！這座窮人版摩天輪不用電 全靠人力轉動

2019-11-27 17:10

連買25年！英建築工爽中歐洲樂透頭彩 一夕變億萬富翁

2019-11-27 13:24

美小學停車場槍擊案！男子開槍後在警方追逐中自盡

2019-11-27 09:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top