美國2018年生育率創新低 連續第四年下滑

2019-11-27 20:14 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／即時報導



南韓生育率再創全球新低，美國的數字也不斷下滑。根據美國「國家衛生統計中心」，2018年平均每1000名育齡婦女生育人數為59.1，是美國生育率連續第四年下滑。去年美國共有379萬1712名新生兒。