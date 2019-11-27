美國家安全顧問：華為同中共沒有區別

2019-11-27 16:55 德國之聲 德國之聲中文網



新上任的美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）在接受德國《圖片報》采訪時表示，「中國共產黨同華為之間沒有區別」。他向德國政府发出警告說，應禁止華為參與德國的移動網絡建設。 圖／德國之聲中文網提供 分享 facebook

新上任的美國國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）在接受德國《圖片報》采訪時表示，「中國共產黨同華為之間沒有區別」。他向德國政府发出警告說，應禁止華為參與德國的移動網絡建設。

奧布萊恩說，「華為是一家腐敗的國企」，而一個尤為重視軍事機密以及盟國機密的民主體制，怎麼會允許中共來建設5G網絡？一想到這裡，他便震驚不已。「這好比，在冷戰期間，讓蘇聯建一個從西歐通向蘇聯的鐵路網，並使用他們的車廂。」

他告訴《圖片報》，華為產品跟愛立信、諾基亞、思科、高通或者三星相比之所以有價格優勢，是因為中國政府對它進行了補貼。「它就像是特洛伊木馬，對您而言，最好把它燒掉，而不是把它作為一件偉大的禮物迎進城。讓華為進來，就是全盤放棄所有德國公民的個人隱私。」

奧布萊恩嚴厲批評基社盟籍的聯邦經濟部長將美國竊聽同華為帶來的風險相提並論的言詞，他說，「如果部長先生相信，美國同中國在行為方式上有等同之處，我想向他发出邀請，請他到美國來了解一些事情。」奧布萊恩於今年9月被特朗普總統任命為國家安全顧問。

奧布萊恩的批評指的是，周日晚德國聯邦經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）在Anne Will政治脫口秀上的一番言論。在談到數據的安全性時，阿爾特邁爾說，美國國安局竊聽德國政要的醜聞曝光後，「德國並沒有抵制美國」。「美國也要求它們的公司，藉由反恐的需要，交出指定的信息。」

在剛剛過去的周末，基民盟在萊比錫召開的黨代會做出決議，「必須排除外國對我們未來5G基礎設施施加影響的可能」，而怎樣落實這項決議，將由聯邦議院進行辯論後做出決定。決議指出，歐洲應出台一部旨在促進本土企業提供5G建設和擴建的工業戰略。

德國執政的另一政黨社民黨還沒有在怎樣對待華為一事上敲定其政策。路透社消息，原先要對此表決的計劃也因故推遲。據悉，社民黨已草擬完畢一份立場文件，其中對華為參與5G建設設定了很高的門檻。

加拿大還在考慮是否用華為?

美國國家安全顧問奧布萊恩不僅對德國部長「出言不遜」，對其他盟國比如加拿大同樣也以結束情報互動相威脅。路透社報道，上周六，他以同樣的語氣警告渥太華，如果讓華為建設加拿大的5G網，那麼美國同加拿大共享情報的協議也將就此畫上句點。新當選加拿大總理的特魯多曾表示，在10月大選後再就5G網問題做出決定。但直到目前這一決定還沒有做出。

奧布萊恩在一次安全會議上說，「一旦華為進入加拿大，或者其他任何一個西方國家，他們將掌握任何一份病例、任何一個銀行賬戶，或者在社交媒體上的发言，他們將知道每一個加拿大人所進行的每一件事。」

目前，在「五眼聯盟」中，美國、澳大利亞和新西蘭已做出禁止華為建設本國5G網路的決定，英國的立場相對不很強硬，指出華為產品只能用於5G網裡不很敏感的區域。

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