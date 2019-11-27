直接掛牌利多 紐交所提議允許上市首日即可籌募新資金

2019-11-27 13:33 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／綜合外電



美國紐約證券交易所（NYSE）與那斯達克（Nasdaq）都準備放寬現行規定，讓採取「直接掛牌」（direct listing）方式上市的公司，可在掛牌首日即透過公開交易取得新資金。

紐約證券交易所周二（26日）向監管機關美國證券交易委員會（SEC）提交文件，請求准許直接掛牌企業在上市的同時就能由公開市場向投資人籌得現金。金融時報指出，依現行規定，採直接掛牌的公司只能把既有的股票透過公開市場賣給投資人，而不能發售新股。

金融時報說，NYSE呈送給SEC的文件雖有提議門檻，亦即欲直接掛牌企業在股票上市日的股票銷售總值最低要由市值2.5億美元起跳，「以提供市場適當的交易流動性」，但是並沒有詳列如何能夠同步銷售新股的作業細節。

Nasdaq向金融時報表示，他們也很快會向SEC提出類似建議案。

直接掛牌的上市成本比傳統的「首次公開發行股票（IPO）」低，彭博資訊指出，近幾個月來，矽谷新創公司與創投公司都不斷宣揚這個有別於IPO的替代選擇。

金融時報認為，各交易所為爭取企業掛牌，現在顯然在「直接掛牌」這個領域開闢新戰場。