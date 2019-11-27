親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

沈富雄最新預測：蔡英文勝韓國瑜200萬票 綠立委過半

華為另闢歐洲戰場 美國抵制無效

2019-11-27 14:09台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

美國圍堵華為計劃發生變數，法、英、德都張手歡迎華為5G法國經濟與財政部長轄下國務秘書艾格尼絲•潘尼爾•魯納切表示，法國不會把華為排除在法國5G網路市場之外，法國將開放5G頻譜競標，起標價格為21.7億歐元，而華為正在製造商名單當中，美國拉攏盟國圍堵中國資通大廠華為的戰略遭到打臉。

對於華為設備可能存在「後門」的疑慮，潘尼爾•魯納切回應，法國能夠處理任何通訊安全威脅，並具有「嚴格審查的能力」。華為5G產品線總裁楊超斌表示，已簽署的65項的5G商業合作有一半來自歐洲客戶，強森首相也已允許華為建構英國5G網路。

德國在今年10月初也透露不會排除華為，德國電信運營商曾發出警告，如果抵制華為，會讓德國5G網絡建構延宕數年，並將增加數十億美元成本。

收入逆勢成長

根據《CNN》報導，華為首席執行官兼創始人任正非表示，即使與Google的軟體和應用程式脫鉤，華為仍然足以登上智慧型手機龍頭，且可望在今年超越三星成為智慧型手機第一大銷售商。在與Google軟體脫鉤後，華為一直致力於開發自己的作業系統Harmony及app商店，但從資料顯示，雙方目前還有一大段差距，華為的軟體只有45,000個應用程式可供下載，而Google Play商店則有280萬個app。

儘管遭到美國的圍堵與拉黑，但從華為今年度的業務報表上已廣泛證明，美國的圍堵效果幾乎達不到任何效果，2019年前9個月的收入與去年同期相比增長了24%。

即使與Google的軟體和應用程式脫鉤，華為仍然足以登上智慧型手機世界龍頭？（p...
即使與Google的軟體和應用程式脫鉤，華為仍然足以登上智慧型手機世界龍頭？（photo by Flickr）
分享

【更多精采內容，詳見

法國德國5G華為任正非

相關新聞

禮多人不怪？專家：三思而後謝

2019-11-27 14:07

川普稱美中貿易談判已至最後關頭 美股再創收盤新高

2019-11-27 07:00

零售股表現出色 美股指數第10次刷新紀錄

2019-11-27 06:19

景氣回升破滅 全球9月貿易量急縮

2019-11-27 00:13

伊爾艾朗專欄／金融市場再度逼迫Fed降息

2019-11-27 00:09

泰刺激經濟 再砸16億美元

2019-11-27 00:00

日「無主地」面積 比台灣大

2019-11-26 23:59

美次級車貸證券 交投火熱

2019-11-26 23:59

小型股衝高 美股好兆頭

2019-11-26 23:59

全球貿易量 連四月萎縮

2019-11-26 23:59

WTO預算案 美有條件支持

2019-11-26 23:59

奧迪拚轉型電動車 6年內裁員9500人

2019-11-26 23:59

全球車市黯淡 金融海嘯來最慘

2019-11-26 23:57

英特爾擬售互聯家庭事業

2019-11-26 23:57

歐洲、南美 複製黑五購物潮

2019-11-26 23:57

美傳統零售商 旺季業績冷

2019-11-26 23:29

億萬富豪彭博：年輕人若想成功 千萬別說...

2019-11-26 23:06

印度股市觸及新高後回跌 貿易戰緩和不敵國內政局動盪

2019-11-26 22:17

李顯龍：刺激景氣不是面對經濟衰退風險最重要的事

2019-11-26 18:17

葛洛斯：美股明年持平或跌10% 因刺激措施失去威力

2019-11-26 17:00

要5人來1311人！新創公司開56K買你的私密影片 年薪百萬也報名

2019-11-26 15:15

Uber許可續簽遭拒 英5萬名司機恐失業

2019-11-26 14:27

王毅訪日會安倍 日本牛肉最快明年出口中國

2019-11-26 13:10

福特向Cybertruck下戰帖要公平測試 馬斯克說放馬過來

2019-11-26 12:31

中韓日自貿協定第16輪談判 明在首爾啟動

2019-11-26 11:40

台韓科技業將帶旺亞股

2019-11-26 00:23

亞馬遜搶大陸黑五商機

2019-11-26 00:23

美企投資縮手 恐拖累經濟

2019-11-26 00:23

162億美元 LVMH娶了Tiffany

2019-11-26 00:11

嘉信理財收購同業

2019-11-26 00:11

大宗商品夯 高盛喊做多

2019-11-26 00:11

南韓、印尼自貿協議 達陣

2019-11-26 00:09

南韓與東協貿易額 30年增19倍

2019-11-25 23:28

FCC壓倒性通過 對華為、中興設備設限

2019-11-23 23:41

伊爾艾朗專欄／五項投資鐵律靠不住了

2019-11-17 23:46

壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁

2019-11-12 14:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10
看更多

熱門文章

正妹網路交友嫁大16歲男 結婚前夕才知老公是富豪

2019-11-26 21:27

25歲就被嫌太老…具荷拉之死 揭韓演藝圈黑暗面

2019-11-27 10:00

小姊妹餓到吃壁紙保麗龍 警察崩潰：全家臭到難以呼吸

2019-11-27 10:32

川普：美中貿易協議進入最後階段 盼香港一切順利

2019-11-27 02:56

華府領空遭闖入！白宮一度封閉 戰機升空攔截

2019-11-26 22:36

阿根廷婦僅花1歐元 買下西西里島75坪房子

2019-11-26 16:30

日本女生眼中的「普通男性」7條件震驚網友：出生就不合格

2019-11-26 22:00

2020東京米其林公布！「壽司之神」確定沒入榜

2019-11-26 15:32

戀童癖性侵犯強拉9歲女童上車 16歲英勇少年機警救出

2019-11-27 10:07

億萬富豪彭博：年輕人若想成功 千萬別說...

2019-11-26 23:06

白宮顧問：美中接近達成初步協議 但3大障礙仍在

2019-11-26 23:09

當年時薪16元…打造美國總統石像 最後一位工人去世

2019-11-26 15:33

影／從澳洲野火中救出的無尾熊 傷重被安樂死

2019-11-26 17:04

奧迪拚轉型電動車 6年內裁員9500人

2019-11-26 23:59

川普受挫 美法官判白宮幕僚須赴國會彈劾聽證

2019-11-26 21:45

蟬聯12年三星中止！「壽司之神」跌出東京米其林指南

2019-11-26 18:15

影／震驚！哥倫比亞潛艇運毒 首見橫渡大西洋直抵歐洲

2019-11-27 12:01

全球車市黯淡 金融海嘯來最慘

2019-11-26 23:57

法軍36年來單日最多人殉職 直升機在馬利相撞13死

2019-11-26 22:58

耶魯學者羅奇：美製造商不會輕易撤離中國

2019-11-26 17:16

澳洲婦被騙攜毒大馬判死刑 上訴改判無罪釋放

2019-11-26 15:15

川普稱美中貿易談判已至最後關頭 美股再創收盤新高

2019-11-27 07:00

川普是否簽香港法 龐培歐：美人權標準適用各地

2019-11-27 06:21

印度醫生切除一顆重達7.4公斤腎臟 可破金氏紀錄

2019-11-26 17:01

違規砍樹變遣返 無證移民告馬州警方

2019-11-27 04:35

19歲印度男鏡頭前活活溺死 路人忙攝影忽略求救

2019-11-27 12:51

追馬利叛軍 法軍直升機對撞13死

2019-11-26 23:34

川普：將把墨西哥販毒集團列為恐怖分子

2019-11-27 08:24

日男愛抱怨 一週撥打逾400通客服電話遭逮

2019-11-26 17:23

聖塔芭芭拉縣野火燒4100英畝 危及民宅

2019-11-27 03:53

哆啦A夢漫畫第一集高人氣 45年不間斷再刷

2019-11-26 17:30

要5人來1311人！新創公司開56K買你的私密影片 年薪百萬也報名

2019-11-26 15:15

阿爾巴尼亞數十年來最強烈地震 增至21死

2019-11-27 05:46

美軍重回敘北 與庫德族和好

2019-11-27 00:08

他山之石／法國如何處理黃背心示威期間的警方暴力？

2019-11-26 15:23

5,630萬美元！英國央行對花旗開出有史以來最高罰單

2019-11-27 09:42

日「無主地」面積 比台灣大

2019-11-26 23:59

泰刺激經濟 再砸16億美元

2019-11-27 00:00

零售股表現出色 美股指數第10次刷新紀錄

2019-11-27 06:19

貿易戰首階段協議剩餘事項 中美同意「保持溝通」

2019-11-27 10:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top