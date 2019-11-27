華為另闢歐洲戰場 美國抵制無效

2019-11-27 14:09 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



美國圍堵華為計劃發生變數，法、英、德都張手歡迎華為5G！法國經濟與財政部長轄下國務秘書艾格尼絲•潘尼爾•魯納切表示，法國不會把華為排除在法國5G網路市場之外，法國將開放5G頻譜競標，起標價格為21.7億歐元，而華為正在製造商名單當中，美國拉攏盟國圍堵中國資通大廠華為的戰略遭到打臉。

對於華為設備可能存在「後門」的疑慮，潘尼爾•魯納切回應，法國能夠處理任何通訊安全威脅，並具有「嚴格審查的能力」。華為5G產品線總裁楊超斌表示，已簽署的65項的5G商業合作有一半來自歐洲客戶，強森首相也已允許華為建構英國5G網路。

德國在今年10月初也透露不會排除華為，德國電信運營商曾發出警告，如果抵制華為，會讓德國5G網絡建構延宕數年，並將增加數十億美元成本。

收入逆勢成長

根據《CNN》報導，華為首席執行官兼創始人任正非表示，即使與Google的軟體和應用程式脫鉤，華為仍然足以登上智慧型手機龍頭，且可望在今年超越三星成為智慧型手機第一大銷售商。在與Google軟體脫鉤後，華為一直致力於開發自己的作業系統Harmony及app商店，但從資料顯示，雙方目前還有一大段差距，華為的軟體只有45,000個應用程式可供下載，而Google Play商店則有280萬個app。

儘管遭到美國的圍堵與拉黑，但從華為今年度的業務報表上已廣泛證明，美國的圍堵效果幾乎達不到任何效果，2019年前9個月的收入與去年同期相比增長了24%。

即使與Google的軟體和應用程式脫鉤，華為仍然足以登上智慧型手機世界龍頭？（photo by Flickr） 分享 facebook

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