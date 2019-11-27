美小學停車場槍擊案！男子開槍後在警方追逐中自盡

2019-11-27 09:47 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



一名男子26日下午3時許在美國華盛頓州溫哥華Sarah J Anderson小學的停車開槍攻擊兩名女子，造成這兩名女子受傷。這名男子隨後在警方追捕時開槍自盡身亡，但他的身分暫時不明。

當地學區表示，這起攻擊案有針對性。案發時，大部分學生已回家，沒有學生或教職員受傷。

華盛頓郵報的研究指出，科羅拉多州科倫拜中學1999年發生大規模槍擊案以來，美國243所學校至少23萬3000名學生在上課期間面臨槍枝暴力威脅。

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