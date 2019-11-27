零售股表現出色 美股指數第10次刷新紀錄

2019-11-27 06:19 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



零售股帶動，股指再升至新的紀錄高位。（美聯社） 分享 facebook

由於零售股表現出色，美股指數小幅上漲，將主要平均水平再提升至新的紀錄高位。

道瓊工業平均指數上漲55.21點或0.2%收2萬8121.68點。史坦普500指數上揚6.86點或0.22%收3140.5點。那斯達克綜合指數上漲15.44點或0.18%收8647.93點。史指和那指本月已創下10次刷新收盤紀錄。

百思買上季財報業績超出分析師預期，股價大漲9.86%。這家電子零售商還提高了2020財年的獲利預期。迪克體育用品(Dick’s Sporting Goods)股價也上漲18.62%，也因其獲利優於預期。

SPDR史坦普零售ETF上漲0.61%，而亞馬遜股價上漲1.3%。零售業的強勁表現適逢黑色星期五來臨之前，這是假日購物季節非正式鳴槍起跑的開始。由於美國零售聯合會(National Retail Federation)預計今年銷售量將成長約4%，因此市場對購物季的期望很高。

26日的漲勢建立在前一個交易日大漲的基礎上，主受美中貿易談判的樂觀情緒所激發。

中國商務部25日表示，中美兩國領導人通過電話。雙方討論了解決共同關心的核心問題，就如何解決相關問題達成了共識，並同意就第一階段協議的其餘問題保持聯繫。

川普總統26日也表示，美國和中國正處於達成貿易協議的最後關頭中。

美中貿易戰已經持續近兩年，削弱了投資人對企業獲利和經濟成長的信心。聯準會(Fed)也認為衝突有損美國經濟成長。

達拉斯Fed分行行長卡普蘭(Robert Kaplan)表示，他預計，由於對貿易戰的擔憂，美國第四季的經濟成長將「疲軟」。

目前尚不清楚雙方是否會在12月15日之前達成妥協，屆時美國將對中國商品加徵新關稅。

Yardeni Research總裁兼首席投資策略師雅德尼(Ed Yardeni)在報告中指出：「中美兩國都非常明顯希望及早完成第一階段貿易協議，以平息金融市場並減少貿易戰帶來的不確定性對兩國經濟造成的拖累。」「如果沒有協議，股價可能會大跌。畢竟，川普將股市視為他最重要的民意調查反映。」

在數據方面，史坦普Case-Shiller指數顯示9月房價上漲加速，年升3.2%。經濟諮商會委員會數據顯示，11月消費者信心略有下降。