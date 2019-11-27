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美國今年感恩節假期路上可能特別塞 竟是因為...

2019-11-27 00:10經濟日報 編譯林奇賢／綜合外電

感恩節假期將至，本周末全美各地勢將湧現返鄉車潮，道路壅塞程度可能是2005年以來最嚴重，原因竟然是經濟強健，以及油價不高，導致更多人自己一人開車上路。

根據零售價格追蹤業者GasBuddy的資料推估，今年感恩節會有近18%的人單獨駕駛，比去年同期的15%高。美國交通部統計，從1977到2017年這40年來，以社交為目的出遊的車輛中，每輛車的平均人數減少0.3人，降至2.1人。

儘管需求增加，今年汽油價格跟去年感恩節相比大致持平，讓美國人可以多點閒錢花在出遊上。

美國汽車協會（AAA）發言人Jim Stratton表示，現在汽油和車輛都很充足，導致每輛車平均人數減少。加州交通行為分析師Nancy McGuckin說，除非重要的另一半跟你一起，否則不太可能還需要讓人搭便車，「單獨出遊對多數人而言是跟便利性有關。」

今年這段連假期間，連搭飛機的人數都可能大增。美國航空協會（Airlines for America，A4A）預估，全球會有3.16億名乘客搭乘美國航班，比去年增加3.7%。協會還認為，今年平均載客率會達到87.6%，為2009年以來最高。

今年航空燃油的價格比去年低，飛機票價卻比去年高。在今年9月25日至10月27日預訂感恩節機票的高峰期，每張機票平均價格為491美元，去年同期則是478美元。

根據彭博資訊編纂的資料，上述時段墨西哥灣市場的航空燃油批發價格平均每加侖1.86美元，比2018年下跌17%。墨灣市場包括全美最繁忙的亞特蘭大機場和第四繁忙的達拉斯機場。

GasBuddy石油分析師Patrick DeHaan認為，出遊車潮與航班增加，是受益於景氣強勁。

他補充：「經濟好讓更多人願意在感恩節假期開車或搭飛機出遊。何況多數地方的油價與去年差不多，更遠低於七、八年前的水準。」

圖為2018年感恩節假期紐約長島快速道路一景。 路透
圖為2018年感恩節假期紐約長島快速道路一景。 路透
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感恩節機票油價

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