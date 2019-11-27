伊爾艾朗專欄／金融市場再度逼迫Fed降息

2019-11-27 00:09 經濟日報 伊爾艾朗



金融市場對美國聯準會（Fed）於10月底決定暫停降息，顯然相當不滿意，現在又試圖對Fed施加新一波的降息壓力。證據至少包括以下幾項：

一、美國公債殖利率持續走低，本周10年期殖利率已比8月中的高點，降低了逾20基點。

二、10年期與2年期美債殖利率差距連續九天縮小，目前僅相差14個基點，而兩周之前還有27個基點。

三、5年期公債殖利率再度低於2年期殖利率。

從某一方面看，市場的壓力是漸進式累積，不像之前來得又急又重，因此可能不太嚴重。然而值得注意的是，Fed現在已經恢復購買公債，並積極進行附買回操作，對市場大舉釋出流動性，讓銀行業能取得額外的資金；而且，目前金融市場與經濟動向相對有利，但美債殖利率曲線卻又趨於平緩（為市場預期經濟將減緩或萎縮的跡象），因而使情勢益發複雜。

美股近來迭創新高，標普500指數10月初以來已上漲9%；信用市場也相對穩定，在公司債市場，除了最低評等的垃圾級債券之外，都普遍表現良好。

過去兩周以來，歐洲陸續公布的經濟數據也顯示景氣可能正在築底，例如德國Ifo企業信心指數已連續三個月改善。其他有利消息還包括美國勞動市場持續增強、美中貿易緊張趨緩，以及企業第3季財報普遍堅實等。

這些情勢凸顯出短期的經濟與市場動能有利，但公債殖利率曲線卻又反而走平，顯示經濟衰退的風險升高，成為資產價格與經濟基本面進一步脫鉤的跡象。

面對這種矛盾現象，投資人最大的挑戰，便是一方面要跟上短期的多頭走勢，同時還要提高投資組合的韌性，以妥善因應長期的不確定因素。最好的做法之一，就是逐漸提升投資組合的品質。

至於Fed，決策官員們都希望市場不要再對他們施加過當的降息壓力。Fed及其他央行最不希望的，就是使自己陷入「雙輸」困境：第一輸，就是在經濟情勢不需要降息、或降息對經濟並無助益時，仍被迫降息；第二輸，則是抗拒市場的降息壓力，從而引發股市重挫，並對實體經濟造成不利影響。（作者Mohamed A. El-Erian是安聯集團首席經濟顧問、彭博資訊專欄作者／編譯任中原）