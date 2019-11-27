親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

伊爾艾朗專欄／金融市場再度逼迫Fed降息

2019-11-27 00:09經濟日報 伊爾艾朗

金融市場對美國聯準會（Fed）於10月底決定暫停降息，顯然相當不滿意，現在又試圖對Fed施加新一波的降息壓力。證據至少包括以下幾項：

一、美國公債殖利率持續走低，本周10年期殖利率已比8月中的高點，降低了逾20基點。

二、10年期與2年期美債殖利率差距連續九天縮小，目前僅相差14個基點，而兩周之前還有27個基點。

三、5年期公債殖利率再度低於2年期殖利率。

從某一方面看，市場的壓力是漸進式累積，不像之前來得又急又重，因此可能不太嚴重。然而值得注意的是，Fed現在已經恢復購買公債，並積極進行附買回操作，對市場大舉釋出流動性，讓銀行業能取得額外的資金；而且，目前金融市場與經濟動向相對有利，但美債殖利率曲線卻又趨於平緩（為市場預期經濟將減緩或萎縮的跡象），因而使情勢益發複雜。

美股近來迭創新高，標普500指數10月初以來已上漲9%；信用市場也相對穩定，在公司債市場，除了最低評等的垃圾級債券之外，都普遍表現良好。

過去兩周以來，歐洲陸續公布的經濟數據也顯示景氣可能正在築底，例如德國Ifo企業信心指數已連續三個月改善。其他有利消息還包括美國勞動市場持續增強、美中貿易緊張趨緩，以及企業第3季財報普遍堅實等。

這些情勢凸顯出短期的經濟與市場動能有利，但公債殖利率曲線卻又反而走平，顯示經濟衰退的風險升高，成為資產價格與經濟基本面進一步脫鉤的跡象。

面對這種矛盾現象，投資人最大的挑戰，便是一方面要跟上短期的多頭走勢，同時還要提高投資組合的韌性，以妥善因應長期的不確定因素。最好的做法之一，就是逐漸提升投資組合的品質。

至於Fed，決策官員們都希望市場不要再對他們施加過當的降息壓力。Fed及其他央行最不希望的，就是使自己陷入「雙輸」困境：第一輸，就是在經濟情勢不需要降息、或降息對經濟並無助益時，仍被迫降息；第二輸，則是抗拒市場的降息壓力，從而引發股市重挫，並對實體經濟造成不利影響。（作者Mohamed A. El-Erian是安聯集團首席經濟顧問、彭博資訊專欄作者／編譯任中原）

實體經濟Fed標普

相關新聞

泰刺激經濟 再砸16億美元

2019-11-27 00:00

全球車市黯淡 金融海嘯來最慘

2019-11-26 23:57

全球貿易量 連四月萎縮

2019-11-26 23:59

奧迪拚轉型電動車 6年內裁員9500人

2019-11-26 23:59

億萬富豪彭博：年輕人若想成功 千萬別說...

2019-11-26 23:06

日「無主地」面積 比台灣大

2019-11-26 23:59

美次級車貸證券 交投火熱

2019-11-26 23:59

小型股衝高 美股好兆頭

2019-11-26 23:59

WTO預算案 美有條件支持

2019-11-26 23:59

英特爾擬售互聯家庭事業

2019-11-26 23:57

歐洲、南美 複製黑五購物潮

2019-11-26 23:57

美傳統零售商 旺季業績冷

2019-11-26 23:29

印度股市觸及新高後回跌 貿易戰緩和不敵國內政局動盪

2019-11-26 22:17

李顯龍：刺激景氣不是面對經濟衰退風險最重要的事

2019-11-26 18:17

葛洛斯：美股明年持平或跌10% 因刺激措施失去威力

2019-11-26 17:00

要5人來1311人！新創公司開56K買你的私密影片 年薪百萬也報名

2019-11-26 15:15

Uber許可續簽遭拒 英5萬名司機恐失業

2019-11-26 14:27

王毅訪日會安倍 日本牛肉最快明年出口中國

2019-11-26 13:10

福特向Cybertruck下戰帖要公平測試 馬斯克說放馬過來

2019-11-26 12:31

中韓日自貿協定第16輪談判 明在首爾啟動

2019-11-26 11:40

特斯拉防彈貨車發表會上砸出大洞 馬斯克這樣解釋

2019-11-26 09:15

最受矚目準獨角獸 AI新創公司沛星籌資8,000萬美元

2019-11-26 09:04

傳英特爾考慮出售互聯家庭事業部 公司暫未回應

2019-11-26 08:56

Costco一年賣出9千萬隻「柯克蘭」烤雞！自有品牌佔營收1/4，怎麼辦到的？

2019-11-26 08:36

貿易樂觀展望助道瓊上漲190點 美股三大指數創收盤新高

2019-11-26 07:09

美中貿易協議重現希望 華爾街股價再創新高

2019-11-26 06:14

台韓科技業將帶旺亞股

2019-11-26 00:23

亞馬遜搶大陸黑五商機

2019-11-26 00:23

美企投資縮手 恐拖累經濟

2019-11-26 00:23

162億美元 LVMH娶了Tiffany

2019-11-26 00:11

嘉信理財收購同業

2019-11-26 00:11

大宗商品夯 高盛喊做多

2019-11-26 00:11

南韓、印尼自貿協議 達陣

2019-11-26 00:09

南韓與東協貿易額 30年增19倍

2019-11-25 23:28

美施壓奏效 德國電信將逐步淘汰華為產品

2019-11-25 23:03

FCC壓倒性通過 對華為、中興設備設限

2019-11-23 23:41

伊爾艾朗專欄／五項投資鐵律靠不住了

2019-11-17 23:46

壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁

2019-11-12 14:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38
看更多

熱門文章

美掀農場破產潮！貿戰七傷拳 川普恐難撐1年

2019-11-26 10:00

正妹網路交友嫁大16歲男 結婚前夕才知老公是富豪

2019-11-26 21:27

百貨櫃姐掛「經期徽章」挨批 網友：不如發衛生棉

2019-11-26 09:42

全球20家最佳航空出爐 紐西蘭航空奪冠 長榮第八

2019-11-26 12:29

特斯拉防彈貨車發表會上砸出大洞 馬斯克這樣解釋

2019-11-26 09:15

Costco一年賣出9千萬隻「柯克蘭」烤雞！自有品牌佔營收1/4，怎麼辦到的？

2019-11-26 08:36

最受矚目準獨角獸 AI新創公司沛星籌資8,000萬美元

2019-11-26 09:04

華府領空遭闖入！白宮一度封閉 戰機升空攔截

2019-11-26 22:36

2020東京米其林公布！「壽司之神」確定沒入榜

2019-11-26 15:32

數據來了／誰為川普關稅買單？ 美報告：美企及消費者

2019-11-26 10:25

阿根廷婦僅花1歐元 買下西西里島75坪房子

2019-11-26 16:30

日本女生眼中的「普通男性」7條件震驚網友：出生就不合格

2019-11-26 22:00

「從簡歷就篩掉中國人」 東京大學副教授挨轟 校方道歉

2019-11-26 13:13

當年時薪16元…打造美國總統石像 最後一位工人去世

2019-11-26 15:33

攜一堆電子裝置擅闖川普海湖莊園 中國女子被判刑8個月

2019-11-26 08:13

影／從澳洲野火中救出的無尾熊 傷重被安樂死

2019-11-26 17:04

美中貿易協議重現希望 華爾街股價再創新高

2019-11-26 06:14

三年前送川普進白宮的臉書員工 如今辭職致力趕他下台

2019-11-26 13:47

貿易樂觀展望助道瓊上漲190點 美股三大指數創收盤新高

2019-11-26 07:09

WSJ：智財權問題 美官員將取消本周赴京貿談

2019-11-26 13:02

華郵：壞消息不斷 習近平焦頭爛額

2019-11-26 14:22

再教育營內幕曝光 英籲：讓聯合國人權觀察員進入新疆

2019-11-26 11:21

結婚60年恩愛如昔 八旬翁去超市暖心舉動感動網民

2019-11-26 09:10

冰雕倒塌、雲霄飛車飛撞…德國、盧森堡聖誕市集接連傳出死亡意外

2019-11-26 12:09

金正恩視察 女兵哭泣簇擁

2019-11-26 14:07

「中國電文」迴響強烈 西門子不得不辯解

2019-11-26 12:41

澳洲婦被騙攜毒大馬判死刑 上訴改判無罪釋放

2019-11-26 15:15

川普受挫 美法官判白宮幕僚須赴國會彈劾聽證

2019-11-26 21:45

億萬富豪彭博：年輕人若想成功 千萬別說...

2019-11-26 23:06

白宮顧問：美中接近達成初步協議 但3大障礙仍在

2019-11-26 23:09

傳英特爾考慮出售互聯家庭事業部 公司暫未回應

2019-11-26 08:56

耶魯學者羅奇：美製造商不會輕易撤離中國

2019-11-26 17:16

印度醫生切除一顆重達7.4公斤腎臟 可破金氏紀錄

2019-11-26 17:01

法軍36年來單日最多人殉職 直升機在馬利相撞13死

2019-11-26 22:58

回到原點／美軍：已重回敘北再與庫德族合作打IS

2019-11-26 12:34

要5人來1311人！新創公司開56K買你的私密影片 年薪百萬也報名

2019-11-26 15:15

他山之石／法國如何處理黃背心示威期間的警方暴力？

2019-11-26 15:23

日男愛抱怨 一週撥打逾400通客服電話遭逮

2019-11-26 17:23

福特向Cybertruck下戰帖要公平測試 馬斯克說放馬過來

2019-11-26 12:31

法院裁定 豐群水產不准優先得償Bumble Bee所有債務

2019-11-26 06:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top