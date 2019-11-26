印度股市觸及新高後回跌 貿易戰緩和不敵國內政局動盪

2019-11-26 22:17 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃嘉洵 ／綜合外電



印度股市26日盤中一度追隨25日的美股，同步上演慶祝行情，NSE和BSE兩大交易所的股票指數一度雙雙觸及歷史高點，主因美中貿易談判浮現新進展的消息激勵投資人。不過印度執政黨在地方政府組閣失利，加上MSCI權重調整完成，午盤後兩大指數翻黑，終場皆收低。

美股三大指數周一（25日）同創收盤紀錄新高，因中國大陸當天稍早表示將加強打擊智慧財產權侵權，令美中達成貿易協議的前景樂觀。另外中國大陸國務院副總理劉鶴傳出在26日上午與美國貿易代表賴海哲與財長米努勤通電，討論第一階段貿易協議事項。

印度NSE Nifty 50指數盤中一度上漲0.49%至12,132.45點，標普BSE Sensex指數上漲0.57%至41,120.28點，都寫下空前新高，不過印度人民黨（BJP）在首都孟買所在的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）率領的聯合地方政府垮台，導致政局不穩，加上MSCI AC世界指數權重調整完成，導致部份資金匯出，把兩大指數從高點拉下，終場下跌0.2%至0.3%。

不過權重獲調升的ICICI銀行仍站上空前新高，終場大漲2.6%，至510.7盧比。