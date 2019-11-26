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李顯龍：刺激景氣不是面對經濟衰退風險最重要的事

2019-11-26 18:17聯合報 編譯張佑生╱即時報導

新加坡總理李顯龍今天（11月26日）表示，若美國經濟陷入衰退，新加坡經濟衰退的風險也將提高。全球不明朗局勢不會在近期內消散，短期刺激政策不是最有效的解決方案。政府將趁經濟放緩期間，加緊強化培訓和提高生產力的措施。

新加坡聯合早報報導，李顯龍今天結束為期六天的韓國訪問行程，其中包括出席東協—韓國紀念峰會。這是他今年最後一個國外的正式訪問。他在韓國釜山接受隨行記者採訪時透露，本地各個政府部門正積極籌備明年的財政預算案，並將配合全球局勢的發展，以及國內的經濟需求，推出「有力與適宜」的措施。

李顯龍指出，新加坡明年會否陷入經濟衰退，很大程度上取決於外部因素。美國經濟發展充滿不確定性，目前發展跡象好壞參半。一旦中美貿易摩擦升級，美國經濟有可能在下來一年至一年半內陷入衰退。屆時，新加坡也將受波及。

李顯龍說：「我們在這樣的情況下，最重要的任務不是刺激經濟，做一個短期的效應。而是提升我們的培訓，提升我們的生產力，幫助我們的公司應對新的形勢和挑戰。我們需要在這些方面加入更多資源，投入更多努力，我們絕對會做的。所以明年的財政預算案裡，我們當然會對這些方面做非常詳細具體的解釋。」

放眼區域，李顯龍認為，儘管外部局勢難以把握，東協應盡可能在自己可掌握的範圍內，加緊深化區域的經濟合作，降低貿易壁壘，並促進各國之間相互相依的關係。

東協與韓國紀念峰會26日在釜山舉行，新加坡總理李顯龍（左）與地主韓國總統文在寅（...
東協與韓國紀念峰會26日在釜山舉行，新加坡總理李顯龍（左）與地主韓國總統文在寅（右）握手合照。歐新社
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