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要5人來1311人！新創公司開56K買你的私密影片 年薪百萬也報名

2019-11-26 15:15聯合新聞網 綜合報導

日本新創公司Plasma，徵求「私生活數據」的活動網頁。 圖擷自Plasma
日本新創公司Plasma，徵求「私生活數據」的活動網頁。 圖擷自Plasma
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若有人出價要在你家中的房間、廚房及廁所裝設攝影機，多少的價碼你會願意接受？位於日本東京的一間新創公司，開出一個月20萬日圓(約新台幣5萬6千元)的金額，徵求自願者讓他們在家中設置監視器，以便取得「私生活數據」，取得的資料將被應用在未來的市場調查上。不過由於涉及隱私問題，引來不少批評。

日本新創公司Plasma的私生活數據計畫曝光後，15天內收到了上千人報名。該計畫預計將徵求5人，報名日期已在15日截止，共計收到1311份申請，足足是262倍。據日媒報導，1311人當中，有高達9成是20~30歲的年輕人，一半的人年收入落在200萬~400萬日圓(約新台幣56萬~112萬)之間。

一名24歲的男性應徵者表示，「我以前就在想，或許放棄隱私能在行政、福利、醫療等方面使社會更高效、變得更好」。此計畫將會在房間、廚房及廁所裝設鏡頭，影像和聲音都會由電腦記錄下來，所有資料並不會和外界網路有所連接。

日本新創公司Plasma社長遠野宏季。 圖擷自Plasma
日本新創公司Plasma社長遠野宏季。 圖擷自Plasma
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今年28歲的Plasma社長遠野宏季表示，現在是個「IT巨頭大量收集個人數據」的時代，如果不提供將會為生活帶來不便。他希望通過收集數據來觀察社會的反應，並打算推出能用影片搜尋商品的功能。

Plasma公司表示不會將資料對外公布，也強調只要自願者提出申請，就能把資料刪除或是中途退出。不過由於報酬最初設定在保障最低生活所需的金額，引來不少爭議，被認為是在利用經濟上並不富裕的民眾，更一度傳出應徵者的電子郵件地址被大量洩漏。

日圓隱私權大數據

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