親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

不法獲利達千萬！西雅圖咖啡涉摻低價豆 總經理3百萬交保

德國戰後最大竊案？「綠穹珍寶館」10億珠寶事件

Uber許可續簽遭拒 英5萬名司機恐失業

2019-11-26 14:27台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

因Uber的錯誤使乘客權益受威脅，其中幾起違規行為更危及乘客安全。（photo ...
因Uber的錯誤使乘客權益受威脅，其中幾起違規行為更危及乘客安全。（photo by Pixabay）
分享

Uber將在霧都倫敦消失？倫敦交通局（TFL）25 日表明，將不會續簽營業許可證給優步（Uber），因Uber的運作模式太輕易就能審核駕駛過關，使乘客權益及安全受到威脅。由於Uber對於駕駛上傳的資料及背景調查不全，導致有14,000次以上的接客不是預訂駕駛，以及許多Uber駕駛並未如實投保，倫敦交通局長表示：經過多次勸導無效，才出此下策。

Uber股價崩盤

根據《CNN》報導，Uber表示，將對不續簽執照的決定提出上訴。在盤前交易中，Uber的股價下跌了5%以上。Uber第3季度虧損超過10億美元。

Uber北歐和東歐總經理傑米•海伍德在聲明中說：「過去2年，我們從根本上改變了我們的業務，並設定了安全標準，我們將繼續超越自我。」海伍德補充，「我們代表依賴倫敦Uber的350萬名乘客和45,000名有執照的駕駛員，我們將繼續正常運作，並將竭盡全力與TFL合作解決這一問題。」

Uber司機面臨失業

根據英國《衛報》報導，乘客不會看到Uber汽車立即從倫敦消失，因為Uber表示將上訴，前提是在21天內啟動正式程序，並且結果是可以繼續運營。英國IWGB工會詹姆斯•法拉爾提醒，這將對Uber司機業造成衝擊，5萬名司機將面臨失業，同時還要繼續支付汽車租賃費用。法拉爾說，IWGB正在尋求與市長的緊急會議，以討論保護Uber司機的計劃。

【更多精采內容，詳見

Uber

相關新聞

要5人來1311人！新創公司開56K買你的私密影片 年薪百萬也報名

2019-11-26 15:15

王毅訪日會安倍 日本牛肉最快明年出口中國

2019-11-26 13:10

福特向Cybertruck下戰帖要公平測試 馬斯克說放馬過來

2019-11-26 12:31

中韓日自貿協定第16輪談判 明在首爾啟動

2019-11-26 11:40

特斯拉防彈貨車發表會上砸出大洞 馬斯克這樣解釋

2019-11-26 09:15

最受矚目準獨角獸 AI新創公司沛星籌資8,000萬美元

2019-11-26 09:04

傳英特爾考慮出售互聯家庭事業部 公司暫未回應

2019-11-26 08:56

Costco一年賣出9千萬隻「柯克蘭」烤雞！自有品牌佔營收1/4，怎麼辦到的？

2019-11-26 08:36

貿易樂觀展望助道瓊上漲190點 美股三大指數創收盤新高

2019-11-26 07:09

美中貿易協議重現希望 華爾街股價再創新高

2019-11-26 06:14

台韓科技業將帶旺亞股

2019-11-26 00:23

亞馬遜搶大陸黑五商機

2019-11-26 00:23

美企投資縮手 恐拖累經濟

2019-11-26 00:23

162億美元 LVMH娶了Tiffany

2019-11-26 00:11

嘉信理財收購同業

2019-11-26 00:11

大宗商品夯 高盛喊做多

2019-11-26 00:11

南韓、印尼自貿協議 達陣

2019-11-26 00:09

南韓與東協貿易額 30年增19倍

2019-11-25 23:28

美施壓奏效 德國電信將逐步淘汰華為產品

2019-11-25 23:03

市場對美中貿易談判再浮現樂觀氣氛 亞股多收紅

2019-11-25 19:48

Let It Go Again！冰雪奇緣2首映周末橫掃3.5億美元

2019-11-25 19:00

遊日恐更貴！人口老太快 IMF籲日消費稅2030年增至15%

2019-11-25 17:33

Tiffany終於點頭 LVMH以162億美元娶回家

2019-11-25 15:45

科技人才鍍金 非科技業也搶著要

2019-11-25 15:09

60名醫師公開信：維基解密亞桑傑可能會死在英國監獄

2019-11-25 13:13

調侃之餘 也來深究特斯拉Cybertruck令人心動的亮點

2019-11-25 12:31

東南亞全面數位改造！ 智慧城市成為美中另一競爭舞台

2019-11-25 12:09

美年終購物季 拚賣1兆美元

2019-11-24 23:39

特斯拉電動小貨卡 接單15萬輛

2019-11-24 23:39

日韓領袖峰會 拚下月舉行

2019-11-24 23:39

美企管理績效 亞馬遜奪冠

2019-11-24 23:39

標普500指數 明年看漲5%

2019-11-24 23:39

感恩節購物季效應 美股可望碎步走高

2019-11-24 23:26

FCC壓倒性通過 對華為、中興設備設限

2019-11-23 23:41

伊爾艾朗專欄／五項投資鐵律靠不住了

2019-11-17 23:46

壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁

2019-11-12 14:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10
看更多

熱門文章

影／真有隱形斗篷！加拿大軍材新科技 戰車全隱形

2019-11-25 17:02

美掀農場破產潮！貿戰七傷拳 川普恐難撐1年

2019-11-26 10:00

無價鑽石沒了…德國綠穹珍寶館百件收藏失竊 估損失336億

2019-11-26 00:43

百貨櫃姐掛「經期徽章」挨批 網友：不如發衛生棉

2019-11-26 09:42

特斯拉防彈貨車發表會上砸出大洞 馬斯克這樣解釋

2019-11-26 09:15

全球20家最佳航空出爐 紐西蘭航空奪冠 長榮第八

2019-11-26 12:29

Costco一年賣出9千萬隻「柯克蘭」烤雞！自有品牌佔營收1/4，怎麼辦到的？

2019-11-26 08:36

最受矚目準獨角獸 AI新創公司沛星籌資8,000萬美元

2019-11-26 09:04

德博物館336億元寶物遭竊 館內電源疑清晨遭切斷

2019-11-25 18:33

遊日恐更貴！人口老太快 IMF籲日消費稅2030年增至15%

2019-11-25 17:33

摘得米其林星星「很丟臉」 南韓主廚告米其林侮辱

2019-11-25 18:23

陸開價要他選澳議員？華裔商人死得奇

2019-11-25 23:57

數據來了／誰為川普關稅買單？ 美報告：美企及消費者

2019-11-26 10:25

攜一堆電子裝置擅闖川普海湖莊園 中國女子被判刑8個月

2019-11-26 08:13

3萬呎高空上說「我願意」 異地戀情侶辦夢幻空中婚禮

2019-11-25 16:06

俄國機師空中心臟病發作 客機緊急降落

2019-11-25 20:39

「從簡歷就篩掉中國人」 東京大學副教授挨轟 校方道歉

2019-11-26 13:13

美中貿易協議重現希望 華爾街股價再創新高

2019-11-26 06:14

環時：中美「非常接近」達成第一階貿易協議

2019-11-25 17:13

彭博插隊民主黨初選 燒錢趕進度

2019-11-25 23:50

Let It Go Again！冰雪奇緣2首映周末橫掃3.5億美元

2019-11-25 19:00

結婚60年恩愛如昔 八旬翁去超市暖心舉動感動網民

2019-11-26 09:10

貿易樂觀展望助道瓊上漲190點 美股三大指數創收盤新高

2019-11-26 07:09

副總統放話終止殺戮 杜特蒂拔掉她反毒督導職務

2019-11-25 17:41

再教育營內幕曝光 英籲：讓聯合國人權觀察員進入新疆

2019-11-26 11:21

環時：中美第一階段貿易協議 非常接近達成

2019-11-25 23:59

他山之石／假新聞法上路 新加坡執法首例出現了

2019-11-25 15:55

冰雕倒塌、雲霄飛車飛撞…德國、盧森堡聖誕市集接連傳出死亡意外

2019-11-26 12:09

三年前送川普進白宮的臉書員工 如今辭職致力趕他下台

2019-11-26 13:47

日中簽署協定 中國最快2020年解禁日本牛肉

2019-11-25 18:47

澳洲內政部不評論間諜案 慎重研議個案具體情況

2019-11-25 17:56

傳英特爾考慮出售互聯家庭事業部 公司暫未回應

2019-11-26 08:56

美施壓奏效 德國電信將逐步淘汰華為產品

2019-11-25 23:03

美最高法院最年長大法官金出院返家 不輕言退休

2019-11-25 19:46

日本京阿尼浴火工作室將拆除 現址利用受關注

2019-11-25 17:05

美企投資縮手 恐拖累經濟

2019-11-26 00:23

162億美元 LVMH娶了Tiffany

2019-11-26 00:11

金正恩視察 女兵哭泣簇擁

2019-11-26 14:07

亞馬遜搶大陸黑五商機

2019-11-26 00:23

回到原點／美軍：已重回敘北再與庫德族合作打IS

2019-11-26 12:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top