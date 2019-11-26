Uber許可續簽遭拒 英5萬名司機恐失業

2019-11-26 14:27 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



因Uber的錯誤使乘客權益受威脅，其中幾起違規行為更危及乘客安全。（photo by Pixabay） 分享 facebook

Uber將在霧都倫敦消失？倫敦交通局（TFL）25 日表明，將不會續簽營業許可證給優步（Uber），因Uber的運作模式太輕易就能審核駕駛過關，使乘客權益及安全受到威脅。由於Uber對於駕駛上傳的資料及背景調查不全，導致有14,000次以上的接客不是預訂駕駛，以及許多Uber駕駛並未如實投保，倫敦交通局長表示：經過多次勸導無效，才出此下策。

Uber股價崩盤

根據《CNN》報導，Uber表示，將對不續簽執照的決定提出上訴。在盤前交易中，Uber的股價下跌了5%以上。Uber第3季度虧損超過10億美元。

Uber北歐和東歐總經理傑米•海伍德在聲明中說：「過去2年，我們從根本上改變了我們的業務，並設定了安全標準，我們將繼續超越自我。」海伍德補充，「我們代表依賴倫敦Uber的350萬名乘客和45,000名有執照的駕駛員，我們將繼續正常運作，並將竭盡全力與TFL合作解決這一問題。」

Uber司機面臨失業

根據英國《衛報》報導，乘客不會看到Uber汽車立即從倫敦消失，因為Uber表示將上訴，前提是在21天內啟動正式程序，並且結果是可以繼續運營。英國IWGB工會詹姆斯•法拉爾提醒，這將對Uber司機業造成衝擊，5萬名司機將面臨失業，同時還要繼續支付汽車租賃費用。法拉爾說，IWGB正在尋求與市長的緊急會議，以討論保護Uber司機的計劃。

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