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王毅訪日會安倍 日本牛肉最快明年出口中國

2019-11-26 13:10世界日報 中國新聞組╱北京26日電

日本首相安倍晉三25日在東京會見中國外交部長王毅。安倍表示，日方熱切期待中國國家主席習近平明年春天對日本進行國事訪問，以契合日中新時代。王毅回稱，中日關係已重返正常發展軌道。同日，王毅也與日本外相茂木敏充舉行會談，雙方簽署中國重啟日本牛肉進口有關協定，日本牛肉最快明年出口中國。

本報系聯合報報導，安倍表示，近段時間以來，中日兩國高層往來頻繁，雙方關係改善進程取得積極進展。中日關係穩定是亞洲和平繁榮的基石，對應對當前全球挑戰也至關重要。

安倍說，日方願與中方共同開創中日關係新的未來。日方歡迎兩國啟動高級別人文交流磋商機制，願與中方不斷增進兩國國民感情，妥善處理敏感分歧問題，為中日關係改善發展創造良好氛圍和條件。

安倍並說，期待下月赴中出席中日韓領導人會議期間與中國領導人就兩國關係進一步深入溝通。

王毅表示，在兩國領導人政治引領和雙方共同努力下，中日關係重回正軌並不斷改善發展。習近平和安倍今年6月在大阪成功會晤，就構建契合新時代要求的中日關係達成重要共識。

王毅指出，兩國關係經歷曲折反覆，取得今天局面來之不易，應倍加珍惜。雙方需從更長遠角度和更廣闊視野推動中日關係持續改善發展。希望日方與中方相向而行，更多採取積極行動，妥善管控處理分歧，為擬議中的兩國重大政治外交議程創造良好氛圍和條件。

王毅表示，中日關係改善發展，不僅符合中日兩國和兩國人民利益，對地區和平穩定具有重大積極意義，同時也將為當前充滿不確定性的世界形勢注入穩定性。

另外，中央社引述日本放送協會（NHK）報導，此前，因日本發生俗稱狂牛症的牛腦海綿狀病變（BSE），中國從2001年起禁止日本產牛肉進口。

茂木25日在與王毅會談後的聯合記者會上宣布，雙方已簽署與重啟進口有關的必要畜產物安全性協定。這項協定25日由雙方大使簽署，內容包括為構築畜產物進出口的檢疫體制，針對BSE等動物疾病管理強化合作關係。

日中政府將針對中國進口畜產物具體安全標準等進行協商，如果一切順利，被禁止近20年的日本牛肉預料最快明年就能出口到中國。

日相安倍晉三(右)、中國外交部長王毅(左)。美聯社
日相安倍晉三(右)、中國外交部長王毅(左)。美聯社
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王毅習近平

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