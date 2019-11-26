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福特向Cybertruck下戰帖要公平測試 馬斯克說放馬過來

2019-11-26 12:31經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

特斯拉執行長馬斯克很直白地說，他推出的皮卡 Cybertruck 是「比 F-150更好的卡車」，福特汽車無法苟同此說，對此下戰書，要求公平測試來驗證到底誰強。

特斯拉上周發表預訂2021年底才會上市的 Cybertruck之後，馬斯克周日上推特發布一個Cybertruck跟福特最暢銷車款 F-150拔河的短片，影片顯示，Cybertruck將嘎吱作響的F-150一路拉上坡。

福特汽車認為，這是拿蘋果跟橘子做比較，顯然馬斯克是拿 F-150二輪傳動的版本，跟全時四輪傳動（AWD）的Cybertruck來較量 。況且，到底哪一輛車比較厲害，也可能跟淨重和輪胎款式有關。

Ford主管新款開發事業 Ford X副總裁 Sundeep Madra 周一向馬斯克發下戰帖，要馬斯克送一輛Cybertruck過來，隨附車迷網 motor1.com 網址的貼文，質疑特斯拉的測試並不公平。

馬斯克回應 Madra說：放馬過來。

特斯拉和福特汽車彼此暗中較勁並非第一次。馬斯克推文誇稱特斯拉卡車拖力多強之後一年多，福特也發表電動款 F-150原型拉動雙層列車的壯舉。

馬斯克：放馬過來 圖／擷自推特
馬斯克：放馬過來 圖／擷自推特
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Sundeep Madra：hey馬斯克 送一輛cybertruck過來 我們來...
Sundeep Madra：hey馬斯克 送一輛cybertruck過來 我們來替你做蘋果對蘋果的測試 圖／擷自推特
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馬斯克福特特斯拉

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