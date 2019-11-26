親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

MLB／馬林魚正式釋出陳偉殷 經紀公司上工了！

美股期指上漲 傳美中部長通話就解決相關問題取得共識

2019-11-26 10:07經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

美股期指上漲，有報導稱中方和美方今天通了電話並同意繼續進行第一階段協議的磋商。

台北時間上午09:51，標普500指數12月期貨上漲0.2%， 那斯達克100指數期貨漲0.3%，而道瓊指數期貨漲0.3%。

新華社報導，今天上午，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤通話。雙方就解決彼此核心關切問題進行了討論，就解決相關問題取得共識，同意就第一階段協議磋商的剩餘事項保持溝通。

報導說，商務部部長鍾山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等參加通話。

受貿易樂觀情緒激勵，美股三大指數周一同創收盤新高。美聯社
受貿易樂觀情緒激勵，美股三大指數周一同創收盤新高。美聯社
分享

相關新聞

美中貿易協議重現希望 華爾街股價再創新高

2019-11-26 06:14

特斯拉防彈貨車發表會上砸出大洞 馬斯克這樣解釋

2019-11-26 09:15

台灣首家獨角獸誕生 AI新創公司沛星籌資8,000萬美元

2019-11-26 09:04

傳英特爾考慮出售互聯家庭事業部 公司暫未回應

2019-11-26 08:56

貿易樂觀展望助道瓊上漲190點 美股三大指數創收盤新高

2019-11-26 07:09

台韓科技業將帶旺亞股

2019-11-26 00:23

亞馬遜搶大陸黑五商機

2019-11-26 00:23

美企投資縮手 恐拖累經濟

2019-11-26 00:23

162億美元 LVMH娶了Tiffany

2019-11-26 00:11

嘉信理財收購同業

2019-11-26 00:11

大宗商品夯 高盛喊做多

2019-11-26 00:11

南韓、印尼自貿協議 達陣

2019-11-26 00:09

南韓與東協貿易額 30年增19倍

2019-11-25 23:28

美施壓奏效 德國電信將逐步淘汰華為產品

2019-11-25 23:03

市場對美中貿易談判再浮現樂觀氣氛 亞股多收紅

2019-11-25 19:48

Let It Go Again！冰雪奇緣2首映周末橫掃3.5億美元

2019-11-25 19:00

遊日恐更貴！人口老太快 IMF籲日消費稅2030年增至15%

2019-11-25 17:33

Tiffany終於點頭 LVMH以162億美元娶回家

2019-11-25 15:45

科技人才鍍金 非科技業也搶著要

2019-11-25 15:09

60名醫師公開信：維基解密亞桑傑可能會死在英國監獄

2019-11-25 13:13

調侃之餘 也來深究特斯拉Cybertruck令人心動的亮點

2019-11-25 12:31

東南亞全面數位改造！ 智慧城市成為美中另一競爭舞台

2019-11-25 12:09

台積電市值首度超越三星電子 成為亞洲最有價值公司

2019-11-25 10:03

美政府將推新華語頻道！針對年輕華人 主管年薪500萬元

2019-11-25 09:48

LVMH路易威登母公司加碼後 最快今敲定5104億元收購Tiffany

2019-11-25 08:51

美年終購物季 拚賣1兆美元

2019-11-24 23:39

特斯拉電動小貨卡 接單15萬輛

2019-11-24 23:39

日韓領袖峰會 拚下月舉行

2019-11-24 23:39

美企管理績效 亞馬遜奪冠

2019-11-24 23:39

標普500指數 明年看漲5%

2019-11-24 23:39

感恩節購物季效應 美股可望碎步走高

2019-11-24 23:26

FCC壓倒性通過 對華為、中興設備設限

2019-11-23 23:41

伊爾艾朗專欄／五項投資鐵律靠不住了

2019-11-17 23:46

壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁

2019-11-12 14:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10
看更多

熱門文章

影／真有隱形斗篷！加拿大軍材新科技 戰車全隱形

2019-11-25 17:02

Tiffany終於點頭 LVMH以162億美元娶回家

2019-11-25 15:45

無價鑽石沒了…德國綠穹珍寶館百件收藏失竊 估損失336億

2019-11-26 00:43

美掀農場破產潮！貿戰七傷拳 川普恐難撐1年

2019-11-26 10:00

瑞典環保少女童貝里是時光旅客？網友有圖為證

2019-11-25 12:34

東京地鐵出現謎樣「企鵝關係圖」 網友著迷：不小心就緊盯一小時

2019-11-25 13:52

德博物館336億元寶物遭竊 館內電源疑清晨遭切斷

2019-11-25 18:33

調侃之餘 也來深究特斯拉Cybertruck令人心動的亮點

2019-11-25 12:31

台灣首家獨角獸誕生 AI新創公司沛星籌資8,000萬美元

2019-11-26 09:04

Costco一年賣出9千萬隻「柯克蘭」烤雞！自有品牌佔營收1/4，怎麼辦到的？

2019-11-26 08:36

特斯拉防彈貨車發表會上砸出大洞 馬斯克這樣解釋

2019-11-26 09:15

遊日恐更貴！人口老太快 IMF籲日消費稅2030年增至15%

2019-11-25 17:33

一滴血驗13種癌 日本東芝新儀器盼2021年實用化

2019-11-25 13:04

摘得米其林星星「很丟臉」 南韓主廚告米其林侮辱

2019-11-25 18:23

陸開價要他選澳議員？華裔商人死得奇

2019-11-25 23:57

60名醫師公開信：維基解密亞桑傑可能會死在英國監獄

2019-11-25 13:13

百貨櫃姐掛「經期徽章」挨批 網友：不如發衛生棉

2019-11-26 09:42

3萬呎高空上說「我願意」 異地戀情侶辦夢幻空中婚禮

2019-11-25 16:06

俄國機師空中心臟病發作 客機緊急降落

2019-11-25 20:39

攜一堆電子裝置擅闖川普海湖莊園 中國女子被判刑8個月

2019-11-26 08:13

美中貿易協議重現希望 華爾街股價再創新高

2019-11-26 06:14

環時：中美「非常接近」達成第一階貿易協議

2019-11-25 17:13

Let It Go Again！冰雪奇緣2首映周末橫掃3.5億美元

2019-11-25 19:00

彭博插隊民主黨初選 燒錢趕進度

2019-11-25 23:50

貿易樂觀展望助道瓊上漲190點 美股三大指數創收盤新高

2019-11-26 07:09

副總統放話終止殺戮 杜特蒂拔掉她反毒督導職務

2019-11-25 17:41

總統軍事權力廣且深 但卻有這2大掣肘…

2019-11-25 12:54

結婚60年恩愛如昔 八旬翁去超市暖心舉動感動網民

2019-11-26 09:10

WWW之父發起行動 籲各界遏止網路濫用

2019-11-25 12:06

他山之石／假新聞法上路 新加坡執法首例出現了

2019-11-25 15:55

環時：中美第一階段貿易協議 非常接近達成

2019-11-25 23:59

雙腳截肢挑戰聖母峰！退伍軍人活出精彩第二人生

2019-11-25 13:08

日中簽署協定 中國最快2020年解禁日本牛肉

2019-11-25 18:47

槓上川普 美海軍部長被炒

2019-11-25 14:19

澳洲內政部不評論間諜案 慎重研議個案具體情況

2019-11-25 17:56

美施壓奏效 德國電信將逐步淘汰華為產品

2019-11-25 23:03

美最高法院最年長大法官金出院返家 不輕言退休

2019-11-25 19:46

防幕僚干擾… 川普不愛橢圓形辦公室 改在官邸辦公

2019-11-25 12:52

日本京阿尼浴火工作室將拆除 現址利用受關注

2019-11-25 17:05

美企投資縮手 恐拖累經濟

2019-11-26 00:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top