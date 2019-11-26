美股期指上漲 傳美中部長通話就解決相關問題取得共識

2019-11-26 10:07 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／綜合外電



美股期指上漲，有報導稱中方和美方今天通了電話並同意繼續進行第一階段協議的磋商。

台北時間上午09:51，標普500指數12月期貨上漲0.2%， 那斯達克100指數期貨漲0.3%，而道瓊指數期貨漲0.3%。

新華社報導，今天上午，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤通話。雙方就解決彼此核心關切問題進行了討論，就解決相關問題取得共識，同意就第一階段協議磋商的剩餘事項保持溝通。

報導說，商務部部長鍾山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等參加通話。