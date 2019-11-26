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台灣首家獨角獸誕生 AI新創公司沛星籌資8,000萬美元

2019-11-26 09:04經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

有軟體銀行支持的人工智慧（AI）的科技公司沛星互動科技（Appier）已成功透過私募再度籌資8,000萬美元（近新台幣25億元），取得向全球拓展並跨足數位行銷以外領域所需的資金。

沛星經過這輪籌資後，估值應已突破10億美元、也就所謂獨角獸公司的估值門檻。沛星2017年完成C輪投資後，據報導估值即逼近10億美元。

參與這次D輪投資的有閎鼎資本（TGVest Capital）、厚安創新基金（HOPU-Arm Innovation Fund）、淡馬錫控股（Temasek ）旗下蘭亭投資國際（Pavilion Capital International Pte Ltd）、Insignia Venture Partners、集富亞洲（JAFCO Asia）以及宏誠創業投資（UMC Capital）。

據沛星發布的新聞稿說，該公司協助零售業者留住客戶，也幫助廣告主掌握消費者的傾向、利用AI預測用戶行為。

沛星成立於2012年，如今在14個營業據點擁有400多名員工，Appier已從紅杉資本，軟銀集團和LINE等投資人注資，截至目前，獲得挹注的資金已有1.62億美元。

Appier執行長兼創辦人游直翰。本報資料照片
Appier執行長兼創辦人游直翰。本報資料照片
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