貿易爭端出現緩解跡象 油價攀升、金價跌至兩周低點

2019-11-26 08:19 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



油價周一走高，因美中貿易談判前景出現樂觀跡象；金價下跌，因投資人對風險資產的興趣轉強。

布蘭特原油期貨上漲0.26美元或0.4%，結算價報每桶63.65美元。西德州原油期貨上漲0.24美元或0.4%，結算價報58.01美元。

美國和中國大陸均發表積極言論，使令投資人再度樂觀預期雙方可能很快簽署第一階段貿易協議。OANDA資深市場分析師Craig Erlam表示：「近期原油價格的上漲動能不足，但周一持穩。」

美股三大指數均創新高，也對油價提供支撐。

美國國家安全顧問歐布萊恩上周六表示，年底前仍有可能與中國大陸達成第一階段貿易協議。

《環球時報》周一報導，中美已經就第一階段貿易協議達成廣泛共識，儘管在取消關稅方面仍存在一些分歧。

美國總統川普和中國國家主席習近平上周五均表達簽署第一階段貿易協議的意願，以緩解持續16個月的關稅戰。不過，市場仍擔心香港的抗爭運動可能破壞貿易談判的進展。

石油輸出國組織（OPEC）將於12月5日在維也納總部舉行會議，隨後將與以俄羅斯為首的其他產油國舉行OPEC+會談。外界普遍預期，OPEC+將把減產協議延長至明年年中。

金價周一觸及兩周低點，因美中貿易談判的前景樂觀，投資人轉向風險較高的資產。

黃金現貨下跌0.4%，報每英兩1,455.87美元。美國黃金期貨下跌0.5%，結算價報每英兩1,456.90美元。

盛寶銀行大宗商品策略師Ole Hansen表示：「貿易協議方面的消息，令市場出現冒險情緒。債市略為走弱，日圓走軟，黃金價格下滑。」

中國大陸宣布，將加強保護智慧財產權，這是美中貿易談判的癥結之一。Kitco Metals的高級分析師Jim Wyckoff表示：「美國在與中國大陸貿易協議上的強硬態度，可能對大陸帶來壓力，要求盡快達成協議。」