親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

將平11月6颱紀錄！北冕颱風預估今生成 可能成中颱

小英民調穩？看懂這件事…就知她焦慮極了

貿易爭端出現緩解跡象 油價攀升、金價跌至兩周低點

2019-11-26 08:19經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

油價周一走高，因美中貿易談判前景出現樂觀跡象；金價下跌，因投資人對風險資產的興趣轉強。

布蘭特原油期貨上漲0.26美元或0.4%，結算價報每桶63.65美元。西德州原油期貨上漲0.24美元或0.4%，結算價報58.01美元。

美國和中國大陸均發表積極言論，使令投資人再度樂觀預期雙方可能很快簽署第一階段貿易協議。OANDA資深市場分析師Craig Erlam表示：「近期原油價格的上漲動能不足，但周一持穩。」

美股三大指數均創新高，也對油價提供支撐。

美國國家安全顧問歐布萊恩上周六表示，年底前仍有可能與中國大陸達成第一階段貿易協議。

《環球時報》周一報導，中美已經就第一階段貿易協議達成廣泛共識，儘管在取消關稅方面仍存在一些分歧。

美國總統川普和中國國家主席習近平上周五均表達簽署第一階段貿易協議的意願，以緩解持續16個月的關稅戰。不過，市場仍擔心香港的抗爭運動可能破壞貿易談判的進展。

石油輸出國組織（OPEC）將於12月5日在維也納總部舉行會議，隨後將與以俄羅斯為首的其他產油國舉行OPEC+會談。外界普遍預期，OPEC+將把減產協議延長至明年年中。

金價周一觸及兩周低點，因美中貿易談判的前景樂觀，投資人轉向風險較高的資產。

黃金現貨下跌0.4%，報每英兩1,455.87美元。美國黃金期貨下跌0.5%，結算價報每英兩1,456.90美元。

盛寶銀行大宗商品策略師Ole Hansen表示：「貿易協議方面的消息，令市場出現冒險情緒。債市略為走弱，日圓走軟，黃金價格下滑。」

中國大陸宣布，將加強保護智慧財產權，這是美中貿易談判的癥結之一。Kitco Metals的高級分析師Jim Wyckoff表示：「美國在與中國大陸貿易協議上的強硬態度，可能對大陸帶來壓力，要求盡快達成協議。」

重慶一加油站的工作人員正在為車輛加油。 中新社
重慶一加油站的工作人員正在為車輛加油。 中新社
分享

金價油價

相關新聞

美中貿易協議重現希望 華爾街股價再創新高

2019-11-26 06:14

特斯拉防彈貨車發表會上砸出大洞 馬斯克這樣解釋

2019-11-26 09:15

台灣首家獨角獸誕生 AI新創公司沛星籌資8,000萬美元

2019-11-26 09:04

傳英特爾考慮出售互聯家庭事業部 公司暫未回應

2019-11-26 08:56

貿易樂觀展望助道瓊上漲190點 美股三大指數創收盤新高

2019-11-26 07:09

台韓科技業將帶旺亞股

2019-11-26 00:23

亞馬遜搶大陸黑五商機

2019-11-26 00:23

美企投資縮手 恐拖累經濟

2019-11-26 00:23

162億美元 LVMH娶了Tiffany

2019-11-26 00:11

嘉信理財收購同業

2019-11-26 00:11

大宗商品夯 高盛喊做多

2019-11-26 00:11

南韓、印尼自貿協議 達陣

2019-11-26 00:09

南韓與東協貿易額 30年增19倍

2019-11-25 23:28

美施壓奏效 德國電信將逐步淘汰華為產品

2019-11-25 23:03

市場對美中貿易談判再浮現樂觀氣氛 亞股多收紅

2019-11-25 19:48

Let It Go Again！冰雪奇緣2首映周末橫掃3.5億美元

2019-11-25 19:00

遊日恐更貴！人口老太快 IMF籲日消費稅2030年增至15%

2019-11-25 17:33

Tiffany終於點頭 LVMH以162億美元娶回家

2019-11-25 15:45

科技人才鍍金 非科技業也搶著要

2019-11-25 15:09

60名醫師公開信：維基解密亞桑傑可能會死在英國監獄

2019-11-25 13:13

調侃之餘 也來深究特斯拉Cybertruck令人心動的亮點

2019-11-25 12:31

東南亞全面數位改造！ 智慧城市成為美中另一競爭舞台

2019-11-25 12:09

台積電市值首度超越三星電子 成為亞洲最有價值公司

2019-11-25 10:03

美政府將推新華語頻道！針對年輕華人 主管年薪500萬元

2019-11-25 09:48

LVMH路易威登母公司加碼後 最快今敲定5104億元收購Tiffany

2019-11-25 08:51

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-11-25 06:54

美年終購物季 拚賣1兆美元

2019-11-24 23:39

特斯拉電動小貨卡 接單15萬輛

2019-11-24 23:39

日韓領袖峰會 拚下月舉行

2019-11-24 23:39

美企管理績效 亞馬遜奪冠

2019-11-24 23:39

標普500指數 明年看漲5%

2019-11-24 23:39

感恩節購物季效應 美股可望碎步走高

2019-11-24 23:26

FCC壓倒性通過 對華為、中興設備設限

2019-11-23 23:41

伊爾艾朗專欄／五項投資鐵律靠不住了

2019-11-17 23:46

壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁

2019-11-12 14:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40
看更多

熱門文章

台積電市值首度超越三星電子 成為亞洲最有價值公司

2019-11-25 10:03

Tiffany終於點頭 LVMH以162億美元娶回家

2019-11-25 15:45

影／真有隱形斗篷！加拿大軍材新科技 戰車全隱形

2019-11-25 17:02

這國家比港府多做3件事 10天內掃平40年最大示威…代價未必划算

2019-11-25 11:00

不孕女忍痛分手男友 14年後重遇閃婚又成功產娃

2019-11-25 11:12

無價鑽石沒了…德國綠穹珍寶館百件收藏失竊 估損失336億

2019-11-26 00:43

瑞典環保少女童貝里是時光旅客？網友有圖為證

2019-11-25 12:34

東京地鐵出現謎樣「企鵝關係圖」 網友著迷：不小心就緊盯一小時

2019-11-25 13:52

德博物館336億元寶物遭竊 館內電源疑清晨遭切斷

2019-11-25 18:33

調侃之餘 也來深究特斯拉Cybertruck令人心動的亮點

2019-11-25 12:31

遊日恐更貴！人口老太快 IMF籲日消費稅2030年增至15%

2019-11-25 17:33

一滴血驗13種癌 日本東芝新儀器盼2021年實用化

2019-11-25 13:04

60名醫師公開信：維基解密亞桑傑可能會死在英國監獄

2019-11-25 13:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top