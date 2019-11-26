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台積電ADR上漲1.8% 跟隨費半上漲

2019-11-26 07:48經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電在美國上市的美國存託憑證（ADR）周一擺脫連三天頹勢，跟進費城半導體指數上漲。

台積電ADR周一漲1.8%，收在53.76美元，高出台北交易溢價多達6.9%。

美股三大指數周一同創收盤紀錄新高，因中國大陸表示將加強打擊智慧財產權侵權，令美中達成貿易協議的前景樂觀。另外，一系列併購交易也提振市場人氣。

道瓊工業指數上漲189.77點報28,065.39點；標普500指數漲0.8%；那斯達克指數上漲1.3%。

費城半導體指數更大漲2.4%，締造逾三周來最大單日漲幅。美中貿易關係的樂觀跡象，激勵半導體類股走高。

台灣加權股價指數昨天小跌5.22點收11,561.58點。台積電跌0.7%，收307.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX            76.46           +0.60              77.00          -0.71              

中華電    CHT           114.12           +0.08             113.50             0.54            

台積電    TSM           328.16           +1.84             307.00            6.89              

聯電      UMC            14.96           +3.81               15.00           -0.30

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電

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