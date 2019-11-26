貿易樂觀展望助道瓊上漲190點 美股三大指數創收盤新高

2019-11-26 07:09 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



美股三大指數周一同創收盤紀錄新高，因中國大陸表示將加強打擊智慧財產權侵權，令美中達成貿易協議的前景樂觀。另外，一系列併購交易也提振市場人氣。

道瓊工業指數上漲189.77點或0.68%，報28,065.39點；標普500指數上漲23.29點或0.75%，漲至3,133.58點；那斯達克指數上漲112.60點或1.323%，報8,632.49點。

費城半導體指數大漲2.43%，締造逾三周來最大單日漲幅。美中貿易關係的樂觀跡象，激勵半導體類股走高，應用材料上漲4.18%；科林研發（Lam Research）上漲2.68%。

輝達（Nvidia）上漲4.89%，因摩根士丹利將其評級從「中性」上調為「加碼」。

蘋果上漲高1.75%，提振標普500指數和那斯達克指數。

美國一名高階官員表示，年底前仍有可能與中國達成第一階段貿易協議，緩解外界對談判可能拖延到2020年的疑慮。 CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall表示：「貿易是投資人情緒的支點，如果有望達成某種協議，市場將走高，反之則下跌。」

美國頂級珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany）同意以162億美元出售給法國精品巨擘路易威登集團（LVMH），蒂芙尼股價上漲6.2%，在標普500指數成分股中漲幅最大。

折扣券商德美利（TD Ameritrade）股價大漲7.58%，因規模更大的競爭對手嘉信理財表示，將以價值約260億美元的全股票交易方式收購德美利。嘉信理財股價上漲2.30%。

電商巨頭EBay上漲2.08%，該公司宣布將以40.5億美元現金的價格將票務部門StubHub出售給票務分銷商Viagogo。