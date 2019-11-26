這位22歲網紅出身富貴之家 卻靠白手起家成最年輕富婆

2019-11-26 01:40 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



全球香水及化妝品龍頭Coty上周以6億美元收購美妝品牌凱莉化妝品公司（Kylie Cosmetics）51%股權，讓這家公司的創辦人，也就是美國電視真人秀女星及化妝品女王凱莉詹娜（Kylie Jenner），再度躍上新聞版面。

凱莉詹娜今年3月便以21歲的年紀，躋身富比世雜誌（Forbes）的全球億萬富豪排行榜，但她可能是當中最知名也最具爭議的新進榜人物。

現在已滿22歲的這位網紅，今年稍早個人財產就已超過10億美元，她去年8月就已登上富比世封面，並獲得「白手起家的女首富」稱號。

富比世億萬富豪排行榜列出凱莉詹娜的創業事蹟，包括如何運用自身知名度及對社群平台的嫻熟操作，使凱莉化妝品公司成長為10億美元的事業。

凱莉化妝品2018年與美國連鎖美妝店Ulta Beauty合作，在全美逾1,000家門市販售29美元的口紅商品組，營收推估大增9%，達到3.6億美元。

凱莉詹娜在照片分享平台Instagram及推特分別擁有1.51億及2.93億名追隨者。富比世也說，凱莉詹娜在出售凱莉化妝品的股權給Coty前，她百分之百擁有這家公司，公司員工並不多，只有七名全職員工及五名兼職員工，且公司多數的行銷都是在社群平台上完成，公司的財務及公關事務則由她母親克莉絲詹娜（Chris Jenner）幫忙處理，只收10%管理費，因此整家公司的開銷並不會太高。

富比世3月的報導也指出，凱莉詹娜擠下臉書創辦人查克柏格，成為白手起家的億萬富豪中最年輕的一位；查克柏格到23歲時身家才超過十億美元。

然而，即使凱莉詹娜去年8月早已登上富比世白手起家富豪榜，在今年3月富比世公布排行榜後，「白手起家」這幾個字仍立刻引起外界反彈，因為許多人認為凱莉詹是出生在一個有名望及富裕的家庭。

富比世對此表示，「白手起家」的定義是藉由自身努力創造財富，而非繼承財產。美國時尚雜誌Paper 2月表示，凱莉詹娜的雙親自女兒15歲開始就讓她自力更生，包括凱莉詹娜2015年成立凱莉化妝品公司，為首批1.5萬組口紅商品籌措財源時，就是用她自己當模特兒賺的錢。