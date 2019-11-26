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景氣變數多 富豪連買遊艇都變小氣

2019-11-26 01:06經濟日報 編譯林奇賢／綜合外電

豪華遊艇、高價牛排和整型手術市場的狀況，向來可當作判讀經濟景氣的晴雨表，若人們花費在這些奢侈品的金額日趨減少，恐怕就得關心一下經濟的前景。

近來全球經濟面臨許多挑戰，中美貿易戰未解、英國脫歐一再延宕、德國經濟瀕臨衰退，各種衝擊接踵而來。不僅企業投資縮手，連要超富們砸5,000萬美元買艘遊艇都成問題。

根據超級遊艇時報（SuperYacht Times）報導，荷蘭造船廠Heesen遊艇今年前九個月僅賣出102艘新型遊艇，這樣下去恐怕無法達到2018年全年199艘的銷售水準。明年又碰上美國總統大選，對遊艇業只怕雪上加霜。

最近某些類別的船隻，銷售較去年同期下滑7％，這讓造船業有點焦慮；許多人希望這只是美國中西部氣候潮濕、且今年異常晚進入夏季所造成的狀況，而不是經濟衰退的早期跡象。娛樂用遊艇銷售急劇下降也引發疑慮，儘管至少部分原因是中國大陸貨的關稅提高導致成本增加。

至於明年，佛羅里達州連鎖船隻經銷商MarineMax服務公司的營收長Chuck Cashman說：「明年展望還不明朗。」

遊艇銷售量和消費者信心指數高度相關，而美國經濟研究聯合會（Conference Board）編纂的美國10月消費者信心指數算強健，但卻落至四個月低點的125.9。回顧2009年美國經濟大衰退最嚴重時期，這個指數一度降到25.3，而根據美國船舶製造商協會（NMMA）的資料，當時造船業的銷售有一年就銳減26%。在那段期間，MarineMax的股價曾跌破2美元，2006年最高曾逼近37美元，現在約為17美元。

景氣慢慢回升之後，大約到去年左右，美國新動力船舶銷售攀抵27.6萬艘，為上次經濟衰退以來最高水準。但今年銷售狀況又開始變得不明。

根據NMMA的資料，小型個人遊艇的銷售依然強勁，但近幾個月溪釣船、浮筒船、海釣船的銷售全面下滑，尤以淡水漁船跌幅最大，今年夏天每個月的銷售都減少約6%。

誰能當選2020年美國總統、屆時富人稅會課徵多少？這些都還是未知數。幾年前，豪華遊艇經紀人丹尼森曾要部屬調查選舉年的買氣，結果發現選前幾個月遊艇銷售減少約5%，超過50呎的遊艇銷售跌幅較大，但選後銷售又反彈回升。

MarineMax的Chuck Cashman表示：「如果你在這一行，你不會想聽到課徵富人稅的消息。」

近來經濟變數大增，連富豪們花錢都變得謹慎保守，進而影響遊艇等奢侈品產業的銷售。 ...
近來經濟變數大增，連富豪們花錢都變得謹慎保守，進而影響遊艇等奢侈品產業的銷售。 路透
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