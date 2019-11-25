Let It Go Again！冰雪奇緣2首映周末橫掃3.5億美元

2019-11-25 19:00 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃嘉洵 ／綜合外電



迪士尼經典續作「冰雪奇緣2」（Frozen II）首映周末在全球橫掃3.5億美元票房，締造動畫片首映新紀錄，為近期冷清的美國票房注入暖流，接下來的感恩節連假料將繼續為票房添柴加火。

華爾街日報報導，儘管距離第一部已六年的續集動畫「冰雪奇緣2」未獲得評論家青睞，但依舊無法抵擋影迷熱情，甫上映就為華特迪士尼動畫工作室寫下票房新紀錄，在北美票房大賣1.27億美元，全球第二大票房市場中國則貢獻5,300萬美元，整個海外市場票房則達2.23億美元。

「冰雪奇緣2」有望成為迪士尼今年第六部在全球囊括超過10億美元的賣座電影。

迪士尼出品的電影再次為美國近幾周冷清的票房市場注入活力，最近上映的「未來戰士：黑暗命運」、「神探俏嬌娃」以及「安眠醫生」，票房皆不如人意。根據市調公司尼爾森（Nielsen），今年票房營收約下降4.6%。

迪士尼銷售部主管塔芙（Cathleen Taff）說：「隨著美國將迎來感恩節連假，『冰雪奇緣2』本周末料將保持強勁票房。」冰雪奇緣續集不像先前在感恩節周末首映。