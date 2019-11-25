親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

Let It Go Again！冰雪奇緣2首映周末橫掃3.5億美元

2019-11-25 19:00經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

迪士尼經典續作「冰雪奇緣2」（Frozen II）首映周末在全球橫掃3.5億美元票房，締造動畫片首映新紀錄，為近期冷清的美國票房注入暖流，接下來的感恩節連假料將繼續為票房添柴加火。

華爾街日報報導，儘管距離第一部已六年的續集動畫「冰雪奇緣2」未獲得評論家青睞，但依舊無法抵擋影迷熱情，甫上映就為華特迪士尼動畫工作室寫下票房新紀錄，在北美票房大賣1.27億美元，全球第二大票房市場中國則貢獻5,300萬美元，整個海外市場票房則達2.23億美元。

「冰雪奇緣2」有望成為迪士尼今年第六部在全球囊括超過10億美元的賣座電影。

迪士尼出品的電影再次為美國近幾周冷清的票房市場注入活力，最近上映的「未來戰士：黑暗命運」、「神探俏嬌娃」以及「安眠醫生」，票房皆不如人意。根據市調公司尼爾森（Nielsen），今年票房營收約下降4.6%。

迪士尼銷售部主管塔芙（Cathleen Taff）說：「隨著美國將迎來感恩節連假，『冰雪奇緣2』本周末料將保持強勁票房。」冰雪奇緣續集不像先前在感恩節周末首映。

2013年上映的「冰雪奇緣」，在感恩節連假首映獲得9,390萬美元票房佳績，最終全美票房破4億美元，全球累積票房則逼近13億美元。

「冰雪奇緣2」首映周末在北美狂掃1.27億美元票房，超越「冰雪奇緣」在2013年...
「冰雪奇緣2」首映周末在北美狂掃1.27億美元票房，超越「冰雪奇緣」在2013年首映累計的9,390萬美元紀錄。美聯社
分享

迪士尼動畫冰雪奇緣感恩節

相關新聞

遊日恐更貴！人口老太快 IMF籲日消費稅2030年增至15%

2019-11-25 17:33

市場對美中貿易談判再浮現樂觀氣氛 亞股多收紅

2019-11-25 19:48

Tiffany終於點頭 LVMH以162億美元娶回家

2019-11-25 15:45

科技人才鍍金 非科技業也搶著要

2019-11-25 15:09

60名醫師公開信：維基解密亞桑傑可能會死在英國監獄

2019-11-25 13:13

調侃之餘 也來深究特斯拉Cybertruck令人心動的亮點

2019-11-25 12:31

東南亞全面數位改造！ 智慧城市成為美中另一競爭舞台

2019-11-25 12:09

台積電市值首度超越三星電子 成為亞洲最有價值公司

2019-11-25 10:03

美政府將推新華語頻道！針對年輕華人 主管年薪500萬元

2019-11-25 09:48

LVMH路易威登母公司加碼後 最快今敲定5104億元收購Tiffany

2019-11-25 08:51

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-11-25 06:54

美年終購物季 拚賣1兆美元

2019-11-24 23:39

特斯拉電動小貨卡 接單15萬輛

2019-11-24 23:39

日韓領袖峰會 拚下月舉行

2019-11-24 23:39

美企管理績效 亞馬遜奪冠

2019-11-24 23:39

標普500指數 明年看漲5%

2019-11-24 23:39

感恩節購物季效應 美股可望碎步走高

2019-11-24 23:26

美國今年年終購物季銷售 可望首度突破1兆美元

2019-11-24 22:51

傳製藥巨擘諾華 砸91億美元收購膽固醇製藥商

2019-11-24 18:14

追殺華為！美施壓加拿大 祭出「情報分享」

2019-11-24 17:23

特斯拉新車發表會落漆 小貨卡訂單仍逼近15萬輛

2019-11-24 16:55

美科技業IPO榮景 恐告終

2019-11-23 23:51

大陸打壓 比特幣連跌三周

2019-11-23 23:51

避險基金一哥 傳鉅資放空

2019-11-23 23:49

Fed放錢副作用 推升美股攀峰

2019-11-23 23:48

美股將迎感恩節行情

2019-11-23 23:46

FCC壓倒性通過 對華為、中興設備設限

2019-11-23 23:41

伊爾艾朗專欄／五項投資鐵律靠不住了

2019-11-17 23:46

壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁

2019-11-12 14:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

葉門內戰近5年！ 剛出生嬰兒雙頰凹陷、肋骨突出如骷髏

2019-11-24 20:10

台積電市值首度超越三星電子 成為亞洲最有價值公司

2019-11-25 10:03

Tiffany終於點頭 LVMH以162億美元娶回家

2019-11-25 15:45

這國家比港府多做3件事 10天內掃平40年最大示威…代價未必划算

2019-11-25 11:00

為海豹成員案 美國海軍部長史賓塞遭解職

2019-11-25 07:27

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-11-25 06:54

不孕女忍痛分手男友 14年後重遇閃婚又成功產娃

2019-11-25 11:12

瑞典環保少女童貝里是時光旅客？網友有圖為證

2019-11-25 12:34

富豪彭博正式宣布 將爭取代表民主黨參選總統

2019-11-25 00:00

影／真有隱形斗篷！加拿大軍材新科技 戰車全隱形

2019-11-25 17:02

安倍愛將鬆口 日本應允許母系日皇

2019-11-24 21:23

川普把關 陸公民獲美簽大減45%

2019-11-25 00:28

東京地鐵出現謎樣「企鵝關係圖」 網友著迷：不小心就緊盯一小時

2019-11-25 13:52

剛果空難死者增為24人 2人獲救、1人偷錢被捕

2019-11-24 23:03

留美國際生為何減少？ 美媒：不擔心川普而是怕濫射

2019-11-25 08:22

調侃之餘 也來深究特斯拉Cybertruck令人心動的亮點

2019-11-25 12:31

失蹤大阪12歲女童尋獲 被囚期間一天僅一餐

2019-11-24 22:36

載著上萬隻綿羊的貨輪翻覆！只救起32隻 事故原因不明

2019-11-25 09:15

美媒：美國人都道德優越 沒有戰罪罪犯只有英雄？

2019-11-25 09:19

60名醫師公開信：維基解密亞桑傑可能會死在英國監獄

2019-11-25 13:13

遊日恐更貴！人口老太快 IMF籲日消費稅2030年增至15%

2019-11-25 17:33

BBC取得文件 揭露新疆再教育營監獄式管理

2019-11-25 10:02

失明非裔生被逐離場醜聞 牛津辯論社和而不同僅流於表面？

2019-11-24 22:57

德博物館336億元寶物遭竊 館內電源疑清晨遭切斷

2019-11-25 18:33

美年終購物季 拚賣1兆美元

2019-11-24 23:39

一滴血驗13種癌 日本東芝新儀器盼2021年實用化

2019-11-25 13:04

美中第一階段貿易協議都還沒影子 還會有第二階段？

2019-11-25 10:10

WWW之父發起行動 籲各界遏止網路濫用

2019-11-25 12:06

美政府將推新華語頻道！針對年輕華人 主管年薪500萬元

2019-11-25 09:48

3萬呎高空上說「我願意」 異地戀情侶辦夢幻空中婚禮

2019-11-25 16:06

總統軍事權力廣且深 但卻有這2大掣肘…

2019-11-25 12:54

LVMH路易威登母公司加碼後 最快今敲定5104億元收購Tiffany

2019-11-25 08:51

白宮國安顧問：美不會對香港坐視

2019-11-25 00:29

環時：中美「非常接近」達成第一階貿易協議

2019-11-25 17:13

摘得米其林星星「很丟臉」 南韓主廚告米其林侮辱

2019-11-25 18:23

特斯拉電動小貨卡 接單15萬輛

2019-11-24 23:39

英大選預測分析 保守黨料領先近50席居決定多數

2019-11-24 22:51

雙腳截肢挑戰聖母峰！退伍軍人活出精彩第二人生

2019-11-25 13:08

【重磅快評】日韓軍情協議續約 關係未回溫

2019-11-25 09:00

中美之間 德國高管如何選邊站？

2019-11-24 20:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top