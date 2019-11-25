路透：台灣擬加強對美採購 以免列匯率操縱國觀察名單

2019-11-25 16:14 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林聰毅 ／綜合外電



路透25日引述兩名消息人士報導，為因應台灣明年可能再度遭美國列入匯率操縱國/地區名單，台灣央行及經濟部等相關部會已成立跨部會小組，並決定將盡速加強對美國進口，採購項目包括軍購、原油、天然氣及黃豆、玉米等農產品，藉以縮減台美商品貿易順差，避免被列入匯率操縱國觀察名單。

路透致電台灣央行求證 ，惟相關官員表示對於未來的發展不予評論。路透暫未聯絡到經濟部對此消息發表評論。

儘管美國財政部迄今尚未公布最新匯率操縱國/地區觀察名單，但美中貿易戰意外為台灣帶來轉單效應。

根據美國財政部公布的資料，今年1-9月台灣對美國商品貿易順差已經超過170億美元。預計台灣今年對美國貿易順差將突破200億美元大關，進而符合美國匯率操縱觀察名單三大標準之一。報導說，有鑒於此，台灣央行及經濟部等已成立跨部會專案小組，並提出相關應變措施。

一名了解內情的消息人士說，將「加強（對美）進口，包括飛機、農產品等等。」另一名消息人士指出，除軍購及農產品外，原油及天然氣也列入台灣對美加強進口的重要項目。

另一名業界消息人士說：「中油公司是國營事業，對於政府的相關政策會盡全力配合。」「但在採購原油和天然氣時，也會就本身原油和天然氣的操作效益做綜合性考量。」

美國財政部公布的匯率操縱國檢視標準包括：對美國商品貿易順差達到200億美元以上、央行淨買匯金額超過GDP的2%，以及經常帳順差占GDP比重超過2%。

路透報導，在前述三大標準中，台灣經常帳順差占GDP比重高達11%，而隨著今年台灣對美國商品貿易順差將突破200億美元大關，台灣將有兩項標準入列，依照以往經驗，將會被列入觀察名單。

報導指出，受惠於美中貿易戰帶來的轉單效應，台灣對美貿易順差持續擴增，倘若台灣對美國商品貿易順差達到200億美元以上，即在三大標準中達到兩項，將因而被列匯率操縱國∕地區觀察名單；因此，台灣要特別注意。

路透說，台灣上次是在1992年12月被美國列為匯率操縱國，之後在2016年4月起直至2017年4月三度被美方列入匯率操縱國∕地區觀察名單，但從2017年10月脫離這項觀察名單迄今。