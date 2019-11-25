親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

23萬倍的好運！花43元買飯糰 順利抱回發票千萬獎金

路透：台灣擬加強對美採購 以免列匯率操縱國觀察名單

2019-11-25 16:14經濟日報 編譯 林聰毅／綜合外電

路透25日引述兩名消息人士報導，為因應台灣明年可能再度遭美國列入匯率操縱國/地區名單，台灣央行及經濟部等相關部會已成立跨部會小組，並決定將盡速加強對美國進口，採購項目包括軍購、原油、天然氣及黃豆、玉米等農產品，藉以縮減台美商品貿易順差，避免被列入匯率操縱國觀察名單。

路透致電台灣央行求證 ，惟相關官員表示對於未來的發展不予評論。路透暫未聯絡到經濟部對此消息發表評論。

儘管美國財政部迄今尚未公布最新匯率操縱國/地區觀察名單，但美中貿易戰意外為台灣帶來轉單效應。

根據美國財政部公布的資料，今年1-9月台灣對美國商品貿易順差已經超過170億美元。預計台灣今年對美國貿易順差將突破200億美元大關，進而符合美國匯率操縱觀察名單三大標準之一。報導說，有鑒於此，台灣央行及經濟部等已成立跨部會專案小組，並提出相關應變措施。

一名了解內情的消息人士說，將「加強（對美）進口，包括飛機、農產品等等。」另一名消息人士指出，除軍購及農產品外，原油及天然氣也列入台灣對美加強進口的重要項目。

另一名業界消息人士說：「中油公司是國營事業，對於政府的相關政策會盡全力配合。」「但在採購原油和天然氣時，也會就本身原油和天然氣的操作效益做綜合性考量。」

美國財政部公布的匯率操縱國檢視標準包括：對美國商品貿易順差達到200億美元以上、央行淨買匯金額超過GDP的2%，以及經常帳順差占GDP比重超過2%。

路透報導，在前述三大標準中，台灣經常帳順差占GDP比重高達11%，而隨著今年台灣對美國商品貿易順差將突破200億美元大關，台灣將有兩項標準入列，依照以往經驗，將會被列入觀察名單。

報導指出，受惠於美中貿易戰帶來的轉單效應，台灣對美貿易順差持續擴增，倘若台灣對美國商品貿易順差達到200億美元以上，即在三大標準中達到兩項，將因而被列匯率操縱國∕地區觀察名單；因此，台灣要特別注意。

路透說，台灣上次是在1992年12月被美國列為匯率操縱國，之後在2016年4月起直至2017年4月三度被美方列入匯率操縱國∕地區觀察名單，但從2017年10月脫離這項觀察名單迄今。

相關新聞

科技人才鍍金 非科技業也搶著要

2019-11-25 15:09

60名醫師公開信：維基解密亞桑傑可能會死在英國監獄

2019-11-25 13:13

調侃之餘 也來深究特斯拉Cybertruck令人心動的亮點

2019-11-25 12:31

東南亞全面數位改造！ 智慧城市成為美中另一競爭舞台

2019-11-25 12:09

台積電市值首度超越三星電子 成為亞洲最有價值公司

2019-11-25 10:03

美政府將推新華語頻道！針對年輕華人 主管年薪500萬元

2019-11-25 09:48

LVMH路易威登母公司加碼後 最快今敲定5104億元收購Tiffany

2019-11-25 08:51

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-11-25 06:54

美年終購物季 拚賣1兆美元

2019-11-24 23:39

特斯拉電動小貨卡 接單15萬輛

2019-11-24 23:39

日韓領袖峰會 拚下月舉行

2019-11-24 23:39

美企管理績效 亞馬遜奪冠

2019-11-24 23:39

標普500指數 明年看漲5%

2019-11-24 23:39

感恩節購物季效應 美股可望碎步走高

2019-11-24 23:26

美國今年年終購物季銷售 可望首度突破1兆美元

2019-11-24 22:51

傳製藥巨擘諾華 砸91億美元收購膽固醇製藥商

2019-11-24 18:14

米其林涉受賄 韓一星餐廳恥與為伍告侮辱

2019-11-24 17:30

追殺華為！美施壓加拿大 祭出「情報分享」

2019-11-24 17:23

特斯拉新車發表會落漆 小貨卡訂單仍逼近15萬輛

2019-11-24 16:55

美科技業IPO榮景 恐告終

2019-11-23 23:51

大陸打壓 比特幣連跌三周

2019-11-23 23:51

避險基金一哥 傳鉅資放空

2019-11-23 23:49

Fed放錢副作用 推升美股攀峰

2019-11-23 23:48

美股將迎感恩節行情

2019-11-23 23:46

FCC壓倒性通過 對華為、中興設備設限

2019-11-23 23:41

伊爾艾朗專欄／五項投資鐵律靠不住了

2019-11-17 23:46

壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁

2019-11-12 14:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

葉門內戰近5年！ 剛出生嬰兒雙頰凹陷、肋骨突出如骷髏

2019-11-24 20:10

台積電市值首度超越三星電子 成為亞洲最有價值公司

2019-11-25 10:03

影／打911叫披薩外送？機警接線生秒懂救家暴

2019-11-24 18:08

為海豹成員案 美國海軍部長史賓塞遭解職

2019-11-25 07:27

這國家比港府多做3件事 10天內掃平40年最大示威…代價未必划算

2019-11-25 11:00

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-11-25 06:54

不孕女忍痛分手男友 14年後重遇閃婚又成功產娃

2019-11-25 11:12

富豪彭博正式宣布 將爭取代表民主黨參選總統

2019-11-25 00:00

瑞典環保少女童貝里是時光旅客？網友有圖為證

2019-11-25 12:34

傳製藥巨擘諾華 砸91億美元收購膽固醇製藥商

2019-11-24 18:14

安倍愛將鬆口 日本應允許母系日皇

2019-11-24 21:23

川普把關 陸公民獲美簽大減45%

2019-11-25 00:28

剛果空難死者增為24人 2人獲救、1人偷錢被捕

2019-11-24 23:03

失蹤大阪12歲女童尋獲 被囚期間一天僅一餐

2019-11-24 22:36

留美國際生為何減少？ 美媒：不擔心川普而是怕濫射

2019-11-25 08:22

載著上萬隻綿羊的貨輪翻覆！只救起32隻 事故原因不明

2019-11-25 09:15

Tiffany終於點頭 LVMH以162億美元娶回家

2019-11-25 15:45

東京地鐵出現謎樣「企鵝關係圖」 網友著迷：不小心就緊盯一小時

2019-11-25 13:52

美媒：美國人都道德優越 沒有戰罪罪犯只有英雄？

2019-11-25 09:19

調侃之餘 也來深究特斯拉Cybertruck令人心動的亮點

2019-11-25 12:31

抗議川普干涉軍紀案 海軍部長、海豹指揮官傳揚言辭職

2019-11-24 18:01

剛果輕型飛機失事 機上18人全數罹難

2019-11-24 18:57

BBC取得文件 揭露新疆再教育營監獄式管理

2019-11-25 10:02

失明非裔生被逐離場醜聞 牛津辯論社和而不同僅流於表面？

2019-11-24 22:57

美最年長大法官染恙 全美熱烈關注

2019-11-24 18:09

美年終購物季 拚賣1兆美元

2019-11-24 23:39

60名醫師公開信：維基解密亞桑傑可能會死在英國監獄

2019-11-25 13:13

美中第一階段貿易協議都還沒影子 還會有第二階段？

2019-11-25 10:10

白宮國安顧問：美不會對香港坐視

2019-11-25 00:29

美政府將推新華語頻道！針對年輕華人 主管年薪500萬元

2019-11-25 09:48

WWW之父發起行動 籲各界遏止網路濫用

2019-11-25 12:06

LVMH路易威登母公司加碼後 最快今敲定5104億元收購Tiffany

2019-11-25 08:51

英大選預測分析 保守黨料領先近50席居決定多數

2019-11-24 22:51

總統軍事權力廣且深 但卻有這2大掣肘…

2019-11-25 12:54

特斯拉電動小貨卡 接單15萬輛

2019-11-24 23:39

與中國太平洋角力 澳洲提供巴紐逾60億元貸款

2019-11-24 18:06

米其林涉受賄 韓一星餐廳恥與為伍告侮辱

2019-11-24 17:30

【重磅快評】日韓軍情協議續約 關係未回溫

2019-11-25 09:00

中美之間 德國高管如何選邊站？

2019-11-24 20:42

雙腳截肢挑戰聖母峰！退伍軍人活出精彩第二人生

2019-11-25 13:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top